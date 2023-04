Per Del Grande sindaco i big di Forza Italia

In 200 hanno preso parte all'iniziativa di Forza Italia a sostegno della candidata sindaco del centrodestra a Santa Maria a Monte (Pisa), Manuela Del Grande.

Parata di big del partito azzurro per l'evento che si è svolto al ristorante "Il Poeta" in località Ponticelli: erano presenti infatti la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e le tre deputate toscane Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini.

Presenti, tra gli altri, il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana e capogruppo in Regione, Marco Stella, la coordinatrice di provinciale di Forza Italia Pisa, Raffaella Bonsangue, vice sindaco uscente della città della torre pendente, e il vice coordinatore regionale vicario del partito, Roberto Berardi.

"Ringrazio il mio partito, Forza Italia - ha detto la Del Grande - perché mi sostiene con convinzione e compattezza. È un onore per me avere oggi qui a Santa Maria a Monte il vicepresidente del Senato, la nostra capogruppo a Palazzo Madama, le tre deputate elette in Toscana, i massimi livelli regionali e provinciali del partito.

Ringrazio anche i partiti alleati del centro-destra che mi sostengono in questa corsa. È importante che io riesca a conquistare il Comune di Santa Maria a Monte perché solo il centro-destra sa amministrare con lungimiranza, attento alle esigenze dei singoli cittadini, delle imprese e delle realtà del nostro territorio, è importante anche una mia vittoria perché grazie ai contatti che abbiamo con la maggioranza di governo, con i ministri e i sottosegretari possiamo portare le istanze del nostro territorio e della nostra comunità a Roma e nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti".

Fonte: Forza Italia Toscana