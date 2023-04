Si laurea per la quinta volta a 92 anni: "Con lo studio ho combattuto la tristezza"

Cinque lauree nell'arco di 62 anni, il 92enne Rocco Veri sta per diventare dottore in Scienze e tecnologie alimentari. La storia è raccontata dal Corriere Fiorentino di oggi. Una media di una laurea ogni 12 anni e mezzo, un traguardo invidiabile che mostra come lo studio abbia salvato l'ex professore di Firenze, ma originario del Chietino, dalla depressione.

"Sei anni fa ho ricominciato a studiare dopo che mia moglie è morta dopo 63 anni di vita insieme. Ho seguito tutte le lezioni ad Agraria a Firenze, alcune le ho frequentate due volte, dovevo distrarmi", spiega al quotidiano.

Dopo la prima laurea nel 1961 si è laureato in agricoltura tropicale e subtropicale, in produzione animale a indirizzo tropicale e in enologia e viticoltura. "Con lo studio ho combattuto la tristezza", spiega Veri, che nella sua vita ha anche vissuto 14 anni in Africa per lavoro e ha lavorato in tre licei di Firenze.

Non solo lavoro e studio per il signor Veri. E' cintura nera di karate "e dopo la pausa per colpa del covid il mio maestro mi ha invitato a tornare a fare movimento. Suono la fisarmonica a livello dilettante e poi leggo molto".