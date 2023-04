Truffata dal geometra per 1,3 milioni di euro: professionista condannato a risarcire

Condannato a restituire 1,34 milioni di euro presi indebitamente, secondo la sentenza del tribunale di Firenze, ai danni di una donna che, dopo un'eredità milionaria e la morte della sorella, si è trovata con un patrimonio finanziario e immobiliare ritenuto molto appetibile da un 60enne di Sesto Fiorentino.

La notizia trova spazio sulle colonne del Tirreno. Secondo quanto ritenuto dalla procura, e avvalorato dal giudice in sede di sentenza, la donna era stata convinta a fare bonifici dal valore milionario a una società di cui il professionista era presidente, per lavori giustificati solo per 162mila euro. Non solo: il professionista avrebbe ottenuto anche 73mila euro di affitti incassati e non dati alla proprietaria e 50mila euro di investimenti in diamanti.

La prima denuncia arriva a ottobre 2017, due anni dopo che l'ereditiera aveva firmato una procura per la gestione dei beni e dei conti. Una fiducia carpita con l'inganno, solo per ottenere soldi e non per una gestione attenta e accurata viste le fragilità della donna. In più le aziende di cui il geometra era titolare avevano effettuato operazioni da poche migliaia di euro dal 2015 all'anno della denuncia, contro le grandi uscite dal conto della donna.