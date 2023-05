Il weekend delle giovanili Abc

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket Abc scese in campo nel weekend.

Under 14 Elite

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della seconda fase dei ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti si impongono 90-70 nello scontro diretto ai danni di Massa e Cozzile, riscattando la sconfitta del match di andata e ribaltando la differenza canestri (80-61 il finale a Massa e Cozzile). Dopo due quarti in perfetto equilibrio (37-36 al riposo lungo) i gialloblu indirizzano la sfida nella terza frazione piazzando un break di 27-16 al rientro dall’intervallo che vale il 64-52 alla terza sirena. Così, con il match ormai in controllo, nell’ultimo quarto l’Abc amministra e scappa definitivamente fino al +20 decisivo. Prossimo impegno domenica alle ore 17 sul parquet di Grosseto.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET MASSA E COZZILE 90-70

Tabellino: Costantini 14, Fedeli 18, Meta 6, Poggesi 22, Matteini 20, Lauretti 4, Rosi 6, Matteuzzi, Antoni, Ippolito, Simoncini, Zampacavallo. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 20-18, 17-18, 27-16, 26-18

Under 13 Silver

Si chiude con la vittoria ai danni di Prato e con il secondo posto del girone la seconda fase di ragazzi di Giovanni Corbinelli che espugnano il parquet laniero per 42-60. Gara sempre saldamente amministrata dai gialloblu che approcciano con autorità e prendono subito in mano il controllo della fida grazie ad un’ottima intensità difensiva che vale il 5-13 alla prima sirena. Nel secondo quarto arriva la reazione locale che ricuce in parte lo strappo fino al 23-26 su cui si va negli spogliatoi. Al rientro, però, i gialloblu cambiano marcia e scappano gestendo senza patemi la seconda parte di gara. Adesso riposo in attesa del calendario dell’ultima fase di campionato.

PRATO BASKET GIOVANE OKC THUNDER – ABC CASTELFIORENTINO N.O. PELICANS 42-60

Sono scesi in campo: Pannocchi, Weston, Anton, Giovannoni, Bertelli, Barnini, Arnoldi, Pirrone, Pagliai, Capuana, Rivola, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 5-13, 18-13, 10-17, 9-17

Minibasket

Nel weekend doppio impegno casalingo contro Santo Stefano Basket per il nostro minibasket. Grande vittoria per il gruppo Scoiattoli 2014, che ha portato a casa la sfida conquistando 5 dei 6 tempini disputati, mentre gli Aquilotti 2012/2013 sono caduti in volata al termine di una partita combattutissima, con 1 tempino vinto, 2 pareggiati e 3 persi.