Castelfiorentino piange Vieri Angelucci, scomparso a 39 anni

Oggi, lunedì 1 maggio, è un giorno di grande dolore per Castelfiorentino e anche per il tennis toscano. Se ne è andato a 39 anni Vieri Angelucci, maestro di tennis castellano. Lascia la compagna e i figli. È scomparso per la ricaduta improvvisa di una brutta malattia.

A darne notizia è stato Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino. Lo ha scritto in una nota pubblicata su Facebook.

"Conoscevo Vieri da anni, un ragazzo straordinario che lascia ricordi bellissimi nella Polisportiva, in questi momenti ovviamente affranta. Tutta Castelfiorentino si stringe in un abbraccio commosso a Francesca e ai loro bellissimi bambini. Aveva 39 anni. In queste circostanze le parole non vengono fuori fluide, c’è solo tanta tristezza e un nodo enorme che attanaglia la gola" sono le parole di Falorni.