Cip Ghizzani, seconda vittoria nella Coppa Toscana

La Cip-Ghizzani conquista la sua seconda vittoria nella Coppa Toscana andando ad aggiungere alla classifica del torneo altri tre punti.

Il primo set è stato fulmineo. La squadra di Buoncristiani ha fin da subito impostato un ritmo veloce (4-10, 9-20), con buona attenzione in difesa e a copertura nonché una gestione d'attacco intelligente. Forse proprio a causa della vittoria repentina del set le ragazze sono calate a livello di attenzione, soprattutto in ricezione. Questo ha permesso alle avversarie di entrare in partita e recuperare anche il vantaggio accumulato dalla Cip-Ghizzani nella prima parte del secondo set (0-5, 12-16, 20-19). I problemi in ricezione hanno fatto sì che anche l'attacco diventasse più scontato, tanto che proprio i due punti che hanno portato Casciavola a vincere il set sono stati un errore in attacco e un ace subito.

La Cip-Ghizzani però non si è fatta mettere i piedi in testa ed ha iniziato anche il terzo parziale portandosi subito avanti nel punteggio (5-10, 11-20). Il vantaggio è stato poi mantenuto fino alla fine, sfruttando in maniera efficace gli errori avversarie e giocando più al centro. Il quarto set è stato il più combattuto (6-6, 16-16). Casciavola ha fatto del muro un'arma tagliente (19-16), ma ha regalato anche tanti punti; allo stesso tempo non si è arreso l'attacco biancorosso che ha cominciato a trovare sbocchi diversi ribaltando così il parziale pericolosamente in mano alle padrone di casa (23-23, 23-25).

Per la Cip-Ghizzani arriveranno adesso le due partite sulla carta più difficili del girone, la prima delle quali sarà in trasferta contro la Pol. Remo Masi anch'essa con due vittorie e 6 punti all'attivo. L'appuntamento è fissato a sabato 6 maggio.

Pediatuss Casciavola - Cip-Ghizzani: 1-3 (11-25, 25-22, 17-25, 23-25)



Pediatuss Casciavola: Di Matteo (L2), Frangioni, Gori (K), Grande, Lichota, Liuzzo, Luppichini, Messina, Paoletti, Pietrini, Sgherri, Tellini (L1); all. Tagliagambe, 2° all. Mataluna

Cip-Ghizzani: Barnini, Barucci, Biagini, Farieri, Lari (K), Montagni (L2), Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Zingoni; all. Buoncristiani

Fonte: Pallavolo I'Giglio - ufficio stampa