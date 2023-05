Grave incidente nel Chianti, due bambini in ospedale

Grave incidente stradale nel Chianti, a Panzano (Greve in Chianti). Due bambini sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Uno, più grave, è al Meyer di Firenze.

Non è ancora nota la dinamica ma pare che i due siano stati investiti da un'auto. Il fatto è avvenuto sulla Sr222 a Panzano nel primo pomeriggio del Primo Maggio.

Erano in compagnia dei genitori, erano appena scesi dal mezzo quando sono stati colpiti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale e l'elisoccorso Pegaso. Uno dei due feriti è stato colpito alla testa e portato con l'elicottero al Meyer, non è in pericolo di vita; l'altro è a Ponte a Niccheri, ferito a una gamba.