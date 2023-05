Me Fashion Award, tra i premiati anche uno stilista di Pontedera

Palcultura gremito e grande successo venerdì 28 aprile per la prima attesa edizione di ME FASHION AWARD, il premio dedicato ai big della moda italiana e ai messinesi famosi nel mondo, ideato e organizzato da Patrizia Casale, owner di E-Motion, la società che da oltre vent’anni promuove eventi fashion nella città dello Stretto ed in Sicilia. L’evento, realizzato in coorganizzazione con il Comune di Messina, ha ricevuto l’alto patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana. A Messina enti patrocinatori sono stati la Camera di Commercio, Confartigianato e Sicindustria. Nel corso della serata, tra gli altri premiati, hanno ricevuto l’ambito riconoscimento anche gli stilisti Deborah Correnti e Mirco Marchetti( originario di Pontedera - Pi), coofondatori e designer del brand di moda sostenibile 23é. ‘'I WAS AN UMBRELLA'' by 23é è il progetto gender fluid di riciclo sartoriale nella quale ad essere recuperati sono ombrelli rotti o in disuso che rinascono a nuova vita diventando cappelli da pioggia, borse, sacche e mantelle linited edition.