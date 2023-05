Dario Nardella sui social colpisce ancora: stavolta versione autostop

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è ormai (anche) un meme. Dopo l'ondata di immagini e video nata a seguito dell'intervento contro l'attivista sulla facciata di Palazzo Vecchio, Nardella è protagonista di un video in cui fa l'autostop a Firenze.

Dario Dondoli, giovane videomaker e attore toscano, ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok. Dondoli è noto per il progetto Lost in Low Cost, in cui gira l'Italia cercando di spendere meno possibile: stavolta lo ha aiutato Dario Nardella, come si nota dal video sui social.

Dondoli è con Nardella, i due hanno in mano il cartello 'Autostop con il sindaco'. A un certo punto Nardella riceve una telefonata in cui gli viene detto di raggiungere prima possibile Piazza della Signoria. Nardella e Dondoli iniziano a fare l'autostop ma nessuno si ferma, anzi in diversi salutano il sindaco pensando a uno scherzo. L'aiuto arriva da un giovane di pasaggio con una vecchia Cinquecento, che scarrozza i due in tempo a Palazzo Vecchio.

Il video, che potete vedere qui sotto, è stato commentato e ricondiviso su tutti i vari social. Nardella è ancora di più un meme...