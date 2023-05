Una persona è stata denunciata a Pontedera per ricettazione di generi alimentari. I carabinieri hanno fermato la persona in auto e hanno trovato nel mezzo diversi colli di prodotti alimentari. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che il cibo era in origine destinato a alcuni punti vendita, quindi è scattata la denuncia. La merce era di un valore di circa duecento euro ed è stata restituita.