Savino del Bene ko con Milano, Firenze vince a Busto Arsizio

Ottenuta la qualificazione alla prossima CEV Champions League, grazie all'eliminazione dai play off di Novara, la Savino Del Bene Volley non riesce a “raddoppiare” la sua festa.

La squadra di coach Barbolini infatti, dopo aver vinto Gara-1 di Semifinale, non è riuscita a replicare il successo 3-1 ottenuto domenica contro il Vero Volley Milano.

In una Gara-2 che, se vinta, le avrebbe consegnato l'approdo in finale, la Savino Del Bene Volley si è infatti dovuta arrendere, uscendo sconfitta dalla trasferta dell'Arena di Monza.

Il Vero Volley Milano ha così pareggiato i conti, imponendosi 3-1 nel secondo episodio della serie di Semifinale.

Vinto il primo set per 25-22, Milano è stata raggiunta sull'1-1 al termine della seconda frazione, conquistata dalla Savino Del Bene Volley per 23-25.

Una volta riequilibrata la gara la squadra di Barbolini si è ritrovata ad inseguire nel terzo set: Milano infatti si è presentata avanti di cinque lunghezze sul 21-16 e nonostante il tentativo di rimonta di una Savino Del Bene Volley in grado di acciuffare il pareggio sul 22-22, la formazione lombarda è riuscita a prendersi il set per 25-22.

Nella quarta frazione di gara la Savino Del Bene Volley è riuscita a portarsi in vantaggio di sei lunghezze (5-11), ma il Vero Volley ha raggiunto il pari sul 16-16 e poi conquistato la vittoria per 25-21.

La Savino Del Bene Volley, che non perdeva una partita dal 22 marzo, vede ora allungarsi la sua serie di Semifinale. La squadra di coach Barbolini avrà comunque un'ultima occasione di centrare la storica qualificazione alla Finale Scudetto: mercoledì 3 maggio infatti la Savino Del Bene Volley ospiterà il Vero Volley Milano per la decisiva Gara-3. La sfida in programma a Palazzo Wanny prenderà il via alle 20.30.

Vero Volley Milano - Savino Del Bene Volley 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-21)

Vero Volley Milano: Stysiak 11, Averie n.e., Folie 11, Orro 4, Parrocchiale (L1), Begic 3, Thompson 18, Rettke n.e., Stevanovic 7, Negretti (L2) n.e., Sylla 11, Davyskiba n.e., Larson 13, Candi. All.: Gaspari.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite, Alberti, Beliën 3, Zhu Ting 17, Pietrini 13, Merlo (L1), Mingardi 2, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni (L2) n.e., Washington 5, Antropova 26, Castillo, Di Iulio 3. All.: Barbolini.

Arbitri: Lot – Canessa – Pernpruner

Durata: 2h 15' (30', 32', 29', 32')

Attacco: 43% - 38%

Ricezione Pos. (Prf.): 56% - 54% (38% - 33%)

Muri: 17-9

Ace: 3-4

MVP: Larson

Spettatori: 3983

Grazie a una rimonta epica, Il Bisonte Firenze espugna anche Busto Arsizio per 3-2 e si qualifica per la finale dei play off Challenge Cup: domenica 7 maggio, ancora una volta in trasferta, la squadra di Parisi si giocherà l’accesso all’Europa contro la vincente della sfida di mercoledì fra Casalmaggiore e Bergamo, ma intanto si gode la quarta vittoria consecutiva in questi play off, stavolta arrivata al termine di una rimonta clamorosa che dimostra quante motivazioni abbiano ancora le bisontine. Sotto 2-0, con il gioco che stentava a decollare, Il Bisonte ha tirato fuori l’orgoglio, vincendo facilmente il terzo set e aggiudicandosi punto a punto sia il quarto che il quinto: per il secondo match consecutivo il titolo di MVP se lo è preso Britt Herbots (18 punti di cui 13 negli ultimi tre set), ma è impossibile non citare Nwakalor (top scorer con 25), le tre centrali Alhassan, Graziani (entrambe 6 punti con 3 muri) e Sylves (11 dal secondo set in poi col 61% in attacco e tre muri), la regia sempre più ispirata di Malinov, il preziosissimo lavoro di equilibrio di Van Gestel e quello in seconda linea di Panetoni, oltre al contributo in battuta di Kosareva anche nei momenti decisivi.

Coach Parisi schiera Malinov-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Alhassan-Graziani e Panetoni libero, mentre Musso, che deve fare a meno di Rosamaria e Zannoni, risponde con Lloyd-Omoruyi, Degradi-Stigrot, Olivotto-Zakchaiou e Bressan libero.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista ne, Degradi 20, Lloyd 4, Monza 1, Rosamaria ne, Lualdi 1, Stigrot 12, Colombo, Olivotto 13, Zannoni (L2) ne, Omoruyi 13, Zakchaiou 14, Bressan ((L1). All. Musso.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 6, Sylves 11, Herbots 18, Lotti ne, Guiducci ne, Van Gestel 8, Panetoni (L1), Knollema, Adelusi ne, Graziani 6, Nwakalor 25, Lapini (L2) ne, Kosareva, Malinov 5. All. Parisi.

Arbitri: Salvati – Rossi.

Parziali: 25-21, 25-20, 19-25, 21-25, 13-15.

Note – durata set: 26’, 27’, 24’, 27’, 17’; muri punto: Busto 12, Il Bisonte 15; ace: Busto 5, Il Bisonte 2.

