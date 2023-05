Agricoltura e prodotti d'eccellenza, a Castelfiorentino torna 'Agricola'

L’agricoltura e i prodotti d’eccellenza dell’Empolese Valdelsa sono i protagonisti di Agricola, la manifestazione che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 maggio nella zona sportiva di Castelfiorentino (Fi). Una festa che fonde l’amore per la terra, la trasmissione dei “saperi” e la promozione dei prodotti, per offrire ai visitatori l’opportunità di assaporare il meglio della produzione agroalimentare del territorio tra laboratori, progetti didattici, spettacoli musicali e tanto altro. L’evento, giunto alla 17esima edizione, è stato presentato questa mattina nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso.

“’Agricola’ è una delle fiere di settore più importanti della nostra regione – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – e rappresenta un vero e proprio presidio della cultura agricola”. “La Toscana è una terra che deve investire sempre di più sull’agricoltura, in particolare su quella sostenibile – ha continuato Mazzeo - e ‘Agricola’ racconta la nostra storia e al contempo le tante innovazioni che investono il mondo agricolo del nostro territorio, il passato ma anche il futuro. Questa manifestazione è il risultato di un lavoro collettivo, fatto delle associazioni di categoria insieme all’amministrazione locale”.

Il consigliere regionale Enrico Sostegni ha definito ‘Agricola’ un appuntamento di grande importanza “in cui c’è la possibilità di confrontarsi anche grazie ai convegni in programma. Conferma inoltre la rilevanza dell’agricoltura in Val d’Elsa dove Castelfiorentino, anche grazie alla presenza dell’Istituto agrario, ha una centralità nella parte di analisi e di studio rispetto alle prospettive del settore agricolo”.

Di una manifestazione che rappresenta un patrimonio fondamentale del territorio ha parlato il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Val d’Elsa e sindaco di Castefiorentino Alessio Falorni. “che ci permette di valorizzare i tanti agricoltori e imprenditori locali che fanno innovazione e al contempo stanno riscoprendo le colture tradizionali del territorio”.

La manifestazione, che sarà preceduta dal convegno “Eccellenze del nostro territorio. Biodiversità o il cibo in provetta. Quale futuro?” (venerdì 5 maggio alle 17), è un “grande contenitore che raggruppa molte iniziative”, come ha sottolineato l’organizzatrice della manifestazione Francesca Parri (Exponent), e che, ha detto “da un punto di vista espositivo copre tutti i settori rimanendo rigorosamente sul tema dell’agricoltura: dall’esposizione dei trattori d’epoca e delle macchine di nuova tecnologia, agli stand delle aziende agricole con prodotti enogastronomici e quelli delle aziende florovivaistiche”.

Tra le novità di quest’anno, l’incremento degli espositori, ben 150. “I tanti progetti portati avanti con la scuola – ha sottolineato l’assessore all'Agricoltura di Castelfiorentino Alessio Onnis - hanno coinvolto non solo centinaia di alunni, ma anche molti produttori del nostro territorio facendo accrescere il numero dei partecipanti. Ci si aspetta dunque un’edizione scoppiettante”.

Il sipario si aprirà sabato dunque 6 maggio dalle 16 con la sfilata dei trattori d’epoca per le vie cittadine che partirà da piazza Berlinguer. Nel frattempo ci sarà un’esposizione di macchine agricole d’epoca e di nuova tecnologia. Ancora l’esposizione delle cassette e la successiva consegna degli attestati del progetto “L’Orto in cassetta” agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino, iniziativa promossa dall’associazione Agricoltori che quest’anno ha coinvolto 40 classi e circa 800 alunni.

“Grazie a questo progetto – ha spiegato Marco Bandinelli, membro dell’associazione agricoltori Castelfiorentino che dal 2015 promuove l’organizzazione della festa - portiamo i bambini a contatto con la terra per mostrargli quanto sacrificio, quanto tempo sia necessario per dare vita a un prodotto agricolo”.

Contestualmente alla consegna degli attestati gli addestratori di cani del Centro Cinofilo Maverick Dog faranno una dimostrazione di avvicinamento all’animale ai bambini, che interagiranno direttamente con loro. Domenica 7 maggio alle 9 apriranno gli stand della mostra mercato dei prodotti tipici locali, con molte aziende agricole e del settore florovivaistico, dove sarà possibile degustare e acquistare i prodotti tipici dell’Empolese Valdelsa. Contemporaneamente vi sarà l’esposizione delle macchine agricole d’epoca e di nuova tecnologia, delle cassette del progetto ‘l’orto in cassetta’ e infine l’apertura della ‘fattoria degli animali’. Alle 11 è in programma una dimostrazione di addestramento dei cani da soccorso con le Unità Cinofile della Protezione Civile e esibizioni equestri e mini-passeggiate per i bambini a cura del Centro Ippico La Francigena di Gambassi Terme. Alle 13 il pranzo con i contadini, coi prodotti di filiera corta del territorio (carciofi empolesi fritti, arista, e tante altre specialità – pranzo su prenotazione 347.1065161/335.389468). Nel pomeriggio nuova dimostrazione di addestramento dei cani da soccorso e il “laboratorio degli spaventapasseri”. Gran finale dalle 17 con l’esibizione del gruppo ‘Novecento’ di Montespertoli e quella rock del gruppo musicale ‘Quarto podere’, con la performance conclusiva itinerante de “La Bandaccia”.

‘Agricola’ è promossa dall’associazione Agricoltori Castelfiorentino con il patrocinio e il contributo del Comune di Castelfiorentino, il patrocinio della Regione Toscana e dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in collaborazione con le associazioni di categoria CIA e Coldiretti, e l’organizzazione di Exponent.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa