Assalto in strada, denunciato uno dei due rapinatori dalla municipale

Il presunto responsabile di un'aggressione ai danni di un cinese a Prato in via Monnet nei giorni scorsi è stato denunciato dalla polizia municipale. Si tratta di un 31enne del Gambia. In quel fatto intervenne una pattuglia del reparto motociclisti per sventare l'assalto da parte di due uomini. Dopo la fuga dei due, il cinese fece denuncia e il giorno successivo un agente della municipale libero dal servizio ha riconosciuto l'africano come uno dei due aggressori e lo ha fatto bloccare dai colleghi. Oltre alla denuncia per tentata rapina è stato segnalato anche per possesso ingiustificato di un coltello con lama di 10 centimetri.