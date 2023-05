Campionato Italiano Fedika, lo Shumukan di Vinci tra le società più premiate

Dopo aver girato l’Italia per le qualificazioni di Castel Goffredo (MN) e Passo Corese (RI), i ragazzi dello SHUMUKAN ASD Karate di Vinci, Sabato 29 e Domenica 30 Aprile hanno partecipato alla fase finale del Campionato Italiano FEDIKA 2023 che si è tenuta al PalaBandinelli di Osimo (AN).

I ragazzi sono saliti sul tatami per affrontare gli avversari nelle competizioni sia di KATA, esercizi di forma dove l’atleta esegue una serie di tecniche codificate e simulando un combattimento contro avversari immaginari, che di KUMITE dove vengono svolti combattimenti contro avversari reali. Tutte e due le discipline sono svolte dagli atleti singolarmente ed in squadre di tre atleti, in categorie suddivise per eta, cintura e peso oltre alle gategorie open.

Tutti i ragazzi dell’associazione Vinciana, a cui si sono uniti Enrico Levantino di Firenze, Andrea Giannoni di Pistoia, oltre quattro altete di Bratislava (SK) coadivute dall’arbitro internazionale WUKF Peter Kotasek, sono saliti sul podio, facendo conquistare allo SHUMUKAN il 5° posto tra le società più premiate, nonostante la differenza di peso con le prime quattro. Questo a significare che i tecnici Alessio Gallo, Gabriele Martorana e Sofia Lupi, coadiuvati dal M.to Claudio Martorana, stanno compiendo un eccellente lavoro con i ragazzi, allenandoli con un alto livello qualitativo, grazie anche agli spazi, alle attrezzature e alla professionalità dei personal trainer che la Link Fitness Club e la Link Boxing gli mettano a disposizione per la preparazione tecnica e fisica dei ragazzi.

Questi i piazzamenti

- Categoria Children

Zieneb Ouestlati: Argento nel Kata e nel Kumite individuali - Miriam Queslati: Bronzo nel Kumite individuale e nel kata individuale e Argento nel kumite

rotation a squadre - Emily Fagni: Oro nel Kata individuale, Argento nel Kumite Individuale, Argento nel Kata a Squadre e Argento nel Kumite Rotation a squadre - Azzurra Fagni: Bronzo nel Kata individuale e Argento nel Kata a Squadre - Amelia Cipollini: Argento nel Kata individuale, Bronzo nel Kumite Individuale, Argento nel Kata a Squadre e Argento nel Kumite Rotation a squadre - Edoardo Martorana: Oro nel Kumite individuale e Bronzo nel Kata individuale

- Categoria Minicadets

Ana Robe: Oro nel kumite individuale e bronzo nel kata individuale

- Catergoria Cadets

Kevin Vezi: Oro nel kumite individuale e argento nel kata individuale

- Categoria Juniors

Federica Cappelli: Bronzo nel kumite - Gabriele Martorana: Oro nel kumite individuale

- Categoria Seniors

George Robe: Bronzo nel kumite e nel kata individuale, argento nel kumite open weigth - Gabriele Martorana/Enrico Levantino/Andrea Giannoni: Oro nel kumite a squadre e kumite

rotation a squadre

- Categoria Veterans Inclusive

Luca Cappelli: Oro nel kata individuale

Per un totale di 28 medaglie in 11 ragazzi. A questi trofei poteva aggiungersi la coppa SuperChampions che Gabriele Martorana non ha vinto per un soffio, complice i molti incontri disputati ad un livello molto alto e la stanchezza fisica e mentale dopo una due giorni estenuante vissuta nel palazzetto.

Il trofeo più pesante resta comunque la medaglia d’oro vinta da Luca Cappelli che ormai è un faro per i ragazzi dello Shumukan, impartendogli quotidianamente lezioni di perseveranza, coraggio e sacrificio.

I prossimi impegni imminenti che vedranno coinvolti alcuni dei ragazzi sono:

- ADIDAS INTERNATIONAL OPEN KARATE che si svolgerà a Lione il 6 e 7 Maggio 2023

- Campionato Nazionale Agonisti FESIK che si svolgerà a Montichiari (BS) il 20 e 21 Maggio 2023

- 11th WUKF WORLD KARATE CHAMPIONSIPS che si svolgerà a Dundee (Scozia) dal 13 al 16 Luglio 2023

Dopo una breve pausa estiva i ragazzi dovranno affrontare una nuova stagione sportiva, di cui una buona parte è ancora in programmazione e inizierà con il WUKF Grand Prix Poland che si terrà a Varsavia il 23 Settembre 2023. Oltre al Karate Sportivo, i ragazzi dello Shumukan ed in particolare Gabriele Martorana coadiuvato dai Maestri Angelo Scutari, Marco Macelloni, Claudio Martorana e Alessio Gallo sono impegnati nella costruzione del settore Karate Combact e Professional in Italia; questa disciplina è già molto diffusa negli USA, in Inghilterra ed in Belgio (dove Gabriele Martorana ha già combattuto a febbraio 2023 nel Galà di Liegi) e differisce dal karate sportivo generico sulle regole del combattimento. Per il kumite sono ammesse tutte le tecniche del karate ed il contatto fisico (similmente alla box, alla muai tai o alla kick box) mentre per il kata viene esaltata la professionalità degli atleti. Il prossimo appuntamento che vedrà coinvolto Gabriele Martorana sarà a Birmingham ad Ottobre 2023.

Fonte: Shumukan ASD