Commemorazione degli sminatori che hanno perso la vita per la bonifica del territorio

Giovedì 4 maggio, alle 12, nella piazzetta della chiesa di San Salvatore, in via Tomba di Catilina, si terrà la commemorazione in memoria degli sminatori che hanno perso la vita per la bonifica del nostro territorio.

Dopo la Seconda guerra mondiale, l'esercito italiano affidò agli sminatori il compito di individuare gli ordigni inesplosi, gettati dagli aerei durante il conflitto, per farli brillare. Molti di loro, durante la bonifica dei campi minati, persero la vita. Tra questi, due i pistoiesi coinvolti, Corsino Corsini e Mario Meini.

Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e un rappresentante della Prefettura.

L'iniziativa è organizzata da Cudir – Comitato Unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane, Comune di Pistoia e Linea Gotica Officina della Memoria.

In caso di pioggia la cerimonia si svolgerà nella sala Maggiore del Palazzo comunale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa