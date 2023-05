Dismenorrea invalidante, la conceria Masoni approva 5 giorni di permesso retribuito: è la seconda in Italia

L'azienda Masoni Industria Conciaria ha approvato il riconoscimento di 5 giorni di permesso retribuito per le dipendenti che soffrono di dismenorrea invalidante, diventando la seconda azienda privata in Italia a farlo. Questa iniziativa vuole abbattere il tabù e i pregiudizi intorno alla malattia e promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro. Solo la Spagna e pochi altri paesi al mondo hanno riconosciuto questo diritto.

“Il riconoscimento da parte dell’azienda di questo diritto, -spiega Fabrizio Masoni- ci toglie di dosso quella patina di Medioevo che ancora persiste e tende a minimizzare il dolore femminile come fosse “normale”. Ho due figlie femmine e spero che il nostro atto serva a far sì che anche loro possano vivere nel XXI secolo per tutti gli aspetti della loro vita”.

Questa nuova importante iniziativa si unisce a quella approvata lo scorso febbraio che introduce l’elargizione di borse di studio per meriti scolastici ai figli dei dipendenti che terminano l’ultimo anno di ogni ciclo, dalle elementari all’università, mostrando ancora una volta l’importanza per l’azienda di venire incontro alle esigenze non solo di tutti i lavoratori ma anche delle proprie famiglie.