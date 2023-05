Due operai morti per la Luminaria, la giunta Pardini li ricorda a 6 anni dai fatti

Ieri (1 maggio) il sindaco di Lucca Mario Pardini si è recato insieme agli assessori comunali Moreno Bruni e Remo Santini in via Vittorio Veneto, nel luogo in cui nel pomeriggio di venerdì 1 settembre 2017 persero la vita Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini a seguito di un tragico incidente, mentre erano intenti a montare i portalumini in vista della Luminara di Santa Croce.

"Il Primo Maggio – ha dichiarato il sindaco -, oltre a concerti e celebrazioni, deve anche servire come momento di riflessione su grandi temi come la sicurezza sul lavoro, al centro in questi giorni di preoccupanti report sulla stampa nazionale. Per questo, insieme agli assessori comunali, abbiamo ritenuto doveroso recarci a commemorare, rendendo loro omaggio con un minuto di silenzio, Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini. A loro e a tutti i martiri del lavoro rinnoviamo il nostro cordoglio, rispetto e la vicinanza alle famiglie".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa