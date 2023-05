Ecomostro Ponte a Elsa, M5S: "Reazione scomposta della sindaca"

L’articolo da noi pubblicato il 25/04/23 ha scatenato una reazione scomposta e anche offensiva nei confronti del Movimento 5 Stelle di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino da parte della Sindaca di Empoli e questo dimostra che abbiamo toccato le corde giuste!

Ci fa piacere che nella sua risposta abbia “dovuto” nominare il bando PINQUA piano nazionale per la qualità abitativa) pensato per la prima volta in Italia e proposto dal Governo Conte e che oltretutto abbia dovuto ammettere l’accelerazione che ha avuto con i fondi del PNRR portati dall’ Europa dal nostro Premier.

Quindi non si era scordata? Era solo omissione di informativa visto che lei si avvale di dire che i cittadini sono stati adeguatamente informati. Al contrario di quanto dice siamo molto felici che la frazione di Ponte a Elsa abbia avuto, anche con l’apporto delle nostre politiche nazionali, la dignità dell’attenzione che, come ammette lei stessa non ha mai avuto dall’amministrazione del PD, tanto è

vero che a tutt’ oggi non c’è traccia di servizi minimi nella frazione.

A onor di cronaca il nostro articolo era in risposta alla sua protervia e auto incensazione (foto con elmetto giallo e ruspa) che dimentica il forte contributo delle nostre politiche nazionali che hanno portato alla risoluzione di un’annosa vicenda.

Ribaltiamo la sua analisi: l’amministrazione in forte calo di gradimento non manca di mettersi in mostra ad ogni occasione per risalire nei consensi dimenticando il forte contributo delle opposizioni

Le sue ammissioni e specifiche del iter del progetto valgono bene anche a subire le sue offese dandoci degli incompetenti e ignoranti

In quanto a incompetenza e ignoranza ne abbiamo viste ben donde negli ultimi anni da parte di questa Amministrazione, vedi forno crematorio, gassificatore, multiutility, keu sulla 429, raddoppio ferroviari o di Granaiolo e chi più ne ha più ne metta! Ma a questo hanno già risposto i cittadini in una grande manifestazione di protesta, non vogliamo infierire ulteriormente.

Noi vigileremo opera per opera su come verranno spesi i soldi stanziati del PNRR sul territorio e sarà interessante sapere quanto l‘operazione “ecomostro” sia alla fine di tutto costata alle casse pubbliche.

Per quanto riguarda il voto i cittadini decideranno, sempr e che abbiano informazioni corrette, a chi dare il voto e consenso. Infine, tutte queste e queste vicende spiegano peraltro il perché molti ex votanti del Pd da tempo sono confluiti verso il Movimento 5 Stelle.

Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa