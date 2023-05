Dalla Vespa ai concerti, weekend culturale a Montaione

Il prossimo fine settimana Montaione offre alcuni interessanti occasioni per fare una visita al borgo, inserito da anni nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia, tutti ispirati alla cultura letteraria o musicale.

Si comincia sabato 6 maggio alle ore 10 con la presentazione del libro del montaionese Giuseppe Cecconi e Lando Testi “Il cielo sopra Varramista” - Autobiografia di una Vespa, che è previsto presso la biblioteca comunale a biscondola in Via Marconi, iniziativa inserita nella rassegna Il Maggio dei Libri 2023, che ogni anno promuove la lettura nelle sue varie forme.

Sempre sabato 6 maggio ma alle ore 19,30 nella chiesa di San Regolo in piazza della Repubblica è previsto invece un evento di particolare rilevanza con il concerto di chiusura dell’Accademia Toscana Musicale: i giovani talenti si esibiscono nelle loro esecuzioni migliori di un repertorio classico che spazia da Bach a Liszt, Rachmaninov, Schubert, Paganini e Chopin. Una collaborazione nata quasi per caso che è sfociata nella proposta di un concerto di artisti emergenti e di talento che a Montaione hanno trascorso un periodo di specializzazione e dimostrano in questa occasione i risultati raggiunti.

Sempre in tema di cultura musicale, domenica 7 maggio alle ore 18 un concerto lirico, ancora nella chiesa di San Regolo, che propone un genere diverso ma di altrettanto interesse, a cura dell’associazione Il Contrappunto in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

L’esibizione verrà protagonisti il soprano Marina Fratarcangeli, il baritono Carlo Morini con l’accompagnamento musicale al pianoforte e all’organo di Giacomo Benedetti e ha come titolo Galà lirico.

Tutti gli eventi sono gratuiti e sono organizzati a cura dell’Amministrazione comunale.

In attesa di dare l’avvio al programma ufficiale dell’Estate Montaionese 2023, Rachele De Prisco, assessore alla cultura del Comune di Montaione, ci tiene ad invitare tutti a partecipare numerosi a questi primi appuntamenti all’insegna della musica, della lettura e dei giovani talenti.

Fonte: Comune di Montaione