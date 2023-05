Fiaccolata per Barbara Capovani. Presente l'intersindacale dei medici

La dottoressa Barbara Capovani è stata l’ennesima vittima del suo lavoro, un lavoro che nonostante abbia la finalità di curare e aiutare il prossimo, sta diventando sempre più difficile e pericoloso, come dimostrano le tante, troppe aggressioni ai sanitari.

Le associazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria della Toscana, unite nel dolore e nell’indignazione per l’inaccettabile scomparsa della collega, chiedono a tutti, ad ogni lavoratore, cittadino, rappresentante di istituzioni, senza distinzione di credo o appartenenza, di partecipare al dolore della famiglia e della comunità, unendosi alla silenziosa fiaccolata che si svolgerà a Pisa il 3 maggio a partire dalle ore 20 da piazza Vittorio Emanuele II.

Confidiamo che tanti facciano sentire la propria solidarietà in questa occasione e per quanti non potranno essere presenti a Pisa, una piccola luce sul balcone o sul davanzale della finestra potrà dimostrare che non si resta indifferenti di fronte a quanto successo. Una piccola luce nella speranza che non succeda mai più e che questa morte non sia avvenuta invano.

INTERSINDACALE DIRIGENZA TOSCANA: ANAAO ASSOMED – FEDERAZIONE CIMO-FESMED (ANPO-ASCOTI-CIMO-CIMOP-FESMED) – AAROI-EMAC – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM Federazione Veterinari e Medici – CISL MEDICI – UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa