Fondi Pnrr, approvato il secondo lotto della nuova illuminazione della Dino Campana

Presto l’intero plesso scolastico Dino Campana di via Allednde sarà illuminato a led, grazie ad un piano di efficientamento energetico interamente finanziato con i fondi Pnrr. La Giunta Comunale ha infatti approvato nella seduta di venerdì 28 aprile 2023 il progetto definitivo del secondo lotto del nuovo impianto di illuminazione dell’edificio scolastico, dopo che l’aggiudicazione della prima parte dei lavori – lo scorso settembre – ha rappresentato il primo affidamento di un progetto di efficientamento energetico con Pnrr nella città di Scandicci.

Con il secondo lotto di interventi, che prevede un investimento di 170 mila euro da piano economico, sarà così completata la sostituzione dell’impianto di illuminazione della Dino Campana con luci led complete di sistemi di “dimmerazione” (ovvero regolatori utilizzati per controllare la potenza assorbita) e regolazione del flusso, oltre a sensori di luminosità e presenza comandati con sistemi domotici. Gli obiettivi di questi nuovi lavori, così come specificato nella delibera approvata dalla Giunta comunale, sono quelli “di ottenere un notevole risparmio energetico su tutta la scuola e di adeguare i livelli di illuminamento ai requisiti normativi e di sicurezza, oltre ad una notevole riduzione delle operazioni di manutenzione negli anni”.

“Risparmio energetico, comfort visivo, benefici ambientali, aule sempre migliori dove studiare e imparare – dice l’assessore alle Opere pubbliche e Vicesindaco Andrea Giorgi – il completamento del nuovo impianto di illuminazione della scuola Campana con luci a led è particolarmente importante a partire da questi motivi. Gli investimenti sulle nostre scuole hanno sempre la priorità, quando hanno una valenza ambientale hanno doppio valore per il futuro delle nuove generazioni: interventi come questi fanno infatti bene all’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni di Co2. Un intervento alla volta diamo concretezza ad un piano di efficientamento energetico degli edifici comunali, in particolare dei plessi scolastici, che porta benefici in termini di qualità degli ambienti, oltre che di risparmio delle risorse pubbliche particolarmente utile in questo periodo”.