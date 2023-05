Furti nelle auto in centro a Firenze, due arresti

Hanno rotto i finestrini delle auto in sosta con un martelletto, sono entrati nelle vetture e hanno preso vari oggetti all'interno. Due persone di origini tunisine, un 30enne e un 35enne, sono state però beccate dai carabinieri a Firenze e in seguito arrestate. I colpi sono avvenuti in viale Belfiore, via delle Ghiacciaie e viale Fratelli Rosselli.

Alle 21 del primo maggio una delle vittime ha chiamato i militari dicendo di aver visto i due rompere il vetro dell'auto e rovistare dentro. I carabinieri hanno battuto la zona finché non hanno trovato i due trentenni. Questi sono stati trovati in possesso di alcuni oggetti di dubbia provenienza, un paio di scarpe di piccola misura, un paio di scarpe modello Adidas e uno zaino e del martelletto infrangi vetro, di cui avevano invano cervato di disfarsi.

Mentre i militari stavano facendo i controlli, un altro cittadino si è avvicinato riferendo di aver seguito i due fermati avendoli visti rompere i vetri di alcune auto nelle vie vicine. Infatti, sono state trovate altre 6 auto con il vetro rotto e con l’abitacolo a soqquadro. Delle 7 autovetture coinvolte in due è stato accertato il furto e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

I due sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e continuato. Questa mattina sono stati giudicati con il rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare del ”Divieto di Dimora nel Comune di Firenze. Misura che ha cancellato l’obbligo di presentazione alla P.G. a cui era sottoposto uno dei due arrestati per simile reato.