Svuotata boutique in pieno centro a Firenze: 9mila euro di bottino

Svuotata boutique in centro a Firenze per quasi 9mila euro di bottino. Il fatto è accaduto tra Ponte Vecchio e Palazzo Pitti tra domenica e lunedì scorso. Ieri il titolare ha chiamato il 112 dopo aver trovato una porta laterale scassinata. La polizia, titolare delle indagini, ha scoperto che i ladri hanno prima manomesso la serratura per avere accesso al negozio, portando via 800 euro dal fondo cassa e oggetti di pelletteria (cinture, borse e portafogli) di circa 8mila euro di valore.