Giornata dell'infermiere, oltre al giuramento dei neolaureati tanti eventi

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia mette in calendario un appuntamento dalla doppia valenza, che rende omaggio alla professione nel presente e nel futuro. Si terrà venerdì 12 maggio (ore 15) nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze (piazza Duomo, 10) un evento formativo (2,1 crediti ECM) dedicato all’infermieristica odierna e alle sfide poste dal Pnrr, a cui seguirà il giuramento degli infermieri neo laureati. Inoltre alle ore 13 si potrà prendere parte, su prenotazione, alla deposizione di una ghirlanda sulla statua di Florence Nightingale nel chiostro di Santa Croce.

«Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna: in questa data si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’Infermiere – spiegano da Opi Firenze Pistoia -. Il nostro ordine la celebra quest'anno mettendo in evidenza gli obiettivi del Pnrr per gli infermieri, con la programmazione toscana per declinare la Missione 6. Nella stessa giornata i neolaureati infermieri presteranno il loro giuramento di ingresso nella professione». L’incontro, moderato da Lisa Ciardi direttrice della testata Infermierinews, si aprirà infatti con la lezione frontale “Le sfide odierne dell’infermiere”, a cura di David Nucci presidente di OPI Firenze – Pistoia, seguita dalla lettura magistrale “Infermieri e PNRR” di Carlo Mochi Sismondi presidente Forum PA.

A seguire la tavola rotonda “Essere Infermieri oggi: le sfide del PNNR” durante la quale si passeranno la parola Daniela Matarrese responsabile Settore Assistenza Sanitaria Territoriale, Elisabetta Alti vicepresidente Omceo Firenze, Franco Alajmo del Tribunale per i diritti del malato, coordinatore regionale e coordinatore assemblea territoriale di Firenze di Cittadinanza Attiva. Per l’Università degli Studi di Firenze Amedeo Amedei presidente Clmsio, Laura Rasero professore di MED 45, Maria Cristina Canavese direttore Attività Formative CLI. E ancora Mirco Gregorini direttore Dipartimento Infermieristico dell’AOU Meyer, Angela Brandi direttore Dipartimento Infermieristico Ostetrico dell’AOU Careggi, Paolo Zoppi direttore Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico dell’Azienda USL Toscana Centro. Le conclusioni saranno affidate a Maristella Mencucci componente della Commissione d’Albo Infermieri di Opi Firenze Pistoia

Infine, il Giuramento degli infermieri neo laureati. Info e iscrizioni: www.opifipt.it

Fonte: Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia