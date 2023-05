Il 2022 finanziario di Poggibonsi: 2,8 milioni di avanzo e tanti investimenti

Conti in ordine, consolidamento dei servizi, investimenti, rispetto dei tempi e delle scadenze imposte dal PNRR. E’ stato approvato dal Consiglio Comunale il Rendiconto della gestione 2022.

"Un atto già approfondito nell’apposita commissione – ha detto il sindaco David Bussagli – con cui si chiude l’esercizio 2022. Un anno complesso per diversi fattori. Il caro energia che ha condizionato l’azione amministrativa, le conseguenze dell’ultima parte della pandemia, ma anche la necessità di gestire una mole di risorse senza precedenti che ha richiesto un grande impegno da parte degli uffici per costruire le condizioni utili a portare avanti progetti, finanziamenti e cantieri".

Nonostante le complessità il Rendiconto 2022 si è chiuso con segno positivo, con un avanzo libero di circa 2,8 milioni di euro, basso livello di indebitamento, consolidamento della spesa per il sociale, attenzione alle politiche culturali, una articolata attività di pianificazione a livello di urbanistica, Pums, Paesc, riorganizzazione della raccolta rifiuti.

"Sul fronte degli investimenti – dice il sindaco - due sono state e continuano ad essere le grandi priorità della nostra amministrazione, l’edilizia scolastica con già oltre 5 milioni di euro di cantieri avviati e prossimi alla partenza, e la rigenerazione urbana, finanziata in larga parte con i fondi del PNRR, risorse strategiche che siamo riusciti ad intercettare”".

Ne fanno parte gli interventi nel centro di Staggia Senese e di Poggibonsi, la riqualificazione dell’ex scalo merci, la ciclopedonale che unirà Romituzzo con la scuola Roncalli e l’ospedale, la ristrutturazione del condominio sociale.

"Il nostro Comune sta rispettando la tabella di marcia imposta dai finanziamenti del PNRR – dice il sindaco – Nella parte finale del 2022 abbiamo messo in gara oltre 13milioni di euro di opere pubbliche, in parte avviate e in parte che si avvieranno nelle prossime settimane. Opere finanziate con la programmazione ordinaria e straordinaria, frutto dell’impegno profuso nel 2022 e con cui prosegue il processo di ammodernamento e qualificazione degli spazi pubblici della nostra città. Un percorso che proseguirà anche attraverso le ulteriori risorse che ci siamo aggiudicati con il progetto ABCura su fondi europei".

"Una sfida per i prossimi mesi e anni – chiude il sindaco - per concretizzare una visione di città, aperta, inclusiva e sostenibile".

Il Rendiconto di Gestione 2022 è stato approvato con i voti positivi di Partito Democratico, Vivacittà, PoggibonsiPuò, Avanti Poggibonsi e con il voto negativo di Poggibonsi Nuova.

Il Consiglio Comunale si è espresso con analoga votazione sulle variazioni di Bilancio 2023.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa