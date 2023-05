Il consiglio comunale di Siena approva il rendiconto 2022

Il consiglio comunale di Siena, durante la seduta di oggi, martedì 2 maggio, ha approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2022 con un avanzo libero di oltre 2 milioni. Si tratta di un rendiconto, sul quale ci sono pareri di regolarità tecnica e contabile, che ha al suo interno numerosi fondi. In particolare, a investimenti per più di 2 milioni e accantonamenti per fondo crediti di dubbia esigibilità pari a oltre 50 milioni 190 000 e per contenziosi per circa 2 milioni 297 680. Sempre nel documento, si certifica che il fondo di cassa al 31 dicembre 2022 era di circa 33 milioni 580 000 euro.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa