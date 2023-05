Pro Loco Vinci, c'è la Festa del Socio

Il prossimo 7 maggio, alle 17, è il giorno della Festa del Socio. A organizzare l'evento è la Pro Loco di Vinci, quest'anno in collaborazione con la Tenuta Santini, l'azienda agricola che per il 2023 ospita l'edizione che permette ai sostenitori dell'associazione vinciana di incontrarsi e incontrare la stessa Pro Loco.

L'occasione è anche quella in cui verranno premiati coloro che hanno partecipato al concorso fotografico "Scatta al Giorno di Leonardo", il contest che in occasione della festa vinciana in onore del Genio ha coinvolto decine di fotografi o provetti tali a cimentarsi negli scatti durante l'evento del 16 aprile scorso.



La Festa del Socio costituisce inoltre l'opportunità non solo per chi è già socio di conoscere l'attività della Pro Loco, ma è anche l'occasione per chi non abbia la tessera di diventarlo e diventare parte attiva del territorio, nonché usufruire di alcune convenzioni mirate che avvantaggiano chi possiede la tessera.

Sul sito della Pro Loco di Vinci, prolocovinci.com, è infatti presente una sezione dove vengono illustrati i vantaggi nell'essere socio.



L'appuntamento è quindi per domenica 7 maggio, alle 17 alla Tenuta Santini in Via del Piastrino 7a. Tutte le informazioni sono reperibili al sito prolocovinci.com o chiamando il 3498338263. Tutti i soci e chi vuole diventarlo sono i benvenuti.

Fonte: Pro Loco Vinci