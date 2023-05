Incidente mortale in un'azienda di Barberino Tavarnelle

Incidente mortale sul lavoro in un’azienda agricola di Barberino Val d’Elsa, frazione di Barberino Tavarnelle, dove un operaio di 55 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi. L’uomo si trovava alla guida di un mezzo da lavoro che, per cause da definire, è precipitato provocando la sua morte. Nell'azienda, situata sulla collina di Monsanto, sono intervenuti i soccorsi del 118 e un velivolo dell'elisoccorso, ma le ferite riportate dell'operaio si sono rivelate troppo gravi.