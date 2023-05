La 67a edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo: le due terne finaliste e il premio alal carriera

La 67a edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, l’unico dedicato ad anni alterni al racconto e alla poesia, diretto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, prosegue a Pistoia il 5 e il 7 maggio, Biblioteca San Giorgio – Auditorium Terzani, con il Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia a Valerio Magrelli, i finalisti del Premio Ceppo Poesia e la Cerimonia di Premiazione.

Il Premio Ceppo si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, edizione Fondazione Chianti Banca, e grazie alla compartecipazione di Regione Toscana, di Pistoia Musei, di Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio, con il contributo di Consiglio Regionale della Toscana - Festa della Toscana , Berni Store., Giorgio Tesi Group e Edizioni Via del Vento.

LE DUE TERNE FINALISTE PER LA POESIA E IL PREMIO ALLA CARRIERA

La Giuria della 67a edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo ha definito le due terzine.

I finalisti del “Premio Ceppo Poesia” sono: Gabriel Del Sarto Sonetti bianchi (L'Arcolaio), Stefano Massari Macchine del diluvio (MC Edizioni), Luigia Sorrentino Piazzale senza nome (Samuele Editore).

I finalisti del “Premi Ceppo Poesia Under 35” sono: Francesco Brancati L’assedio della gioia (Le Lettere), Riccardo Innocenti Lacrime di babirussa (NEM), Eleonora Rimolo Prossimo e remoto (Pequod).

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 7 maggio, alle ore 12.30, con la votazione in diretta della Giuria dei Giovani Lettori Under 35.

La Giuria Letteraria, presieduta da Iacuzzi, composta da Alberto Bertoni, Michele Bordoni, Martha Canfield, Giuliano Livi, Andrea Sirotti, Filiberto Segatto, Ilaria Tagliaferri e Gabrio Vitali, ha inoltre deciso di assegnare il Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia a Valerio Magrelli per l’intera sua carriera letteraria. Motivazione: "Valerio Magrelli vince il Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia 2023 per la sua intera opera in versi e in prosa, saggistica e narrativa. Il suo esordio folgorante in versi, Ora serrata retinae (Feltrinelli 1980), ha cambiato completamente la vita e le coordinate di riferimento culturale e compositivo della poesia italiana, quale fino ad allora si era andata delineando, e soprattutto con lui è cambiata la prospettiva della poesia, nella quale fino ad allora imperava il verbo della Neoavanguardia".

Valerio Magrelli sarà protagonista di vari appuntamenti venerdì 5 maggio: alle ore 9.30 per una conferenza dal titolo "Così cominciano Alla ricerca del tempo perduto e Viaggio al termine della notte" a partire dal suo libro Proust e Céline. La mente e l'odio (Einaudi), alle ore 16 per la Cerimonia di premiazione e la presentazione dei libri Exfanzia (Einaudi) e La guerra, la pace. Disegni di Alessandro Sanna (Rizzoli) per una conversazione sulla poesia per ragazzi.

GLI APPUNTAMENTI E I VINCITORI DEL PREMIO CEPPO RAGAZZI

5 MAGGIO, ORE 9.30-11.30 – AUDITORIUM TERZANI, BIBLIOTECA SAN GIORGIO

"COSÌ COMINCIANO "ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO" E "VIAGGIO AL TERMINE DELLE NOTTE". Con il sostegno di Berni Store.

Conferenza di VALERIO MAGRELLI a partire dal suo libro "Proust e Céline. La mente e l'odio" (Einaudi).

Fino a che punto uno scrittore può odiarne un altro, che pure non ha mai incontrato di persona? Lo scontro fra Céline e Proust (o meglio la battaglia di Céline contro Proust) è l'esempio più lampante di una contrapposizione da un lato distruttrice, dall'altro produttrice. Tuttavia, a parte le differenze sono molti i tratti che li accomunano, a partire dalla centralità dello stile, passando per il nichilismo e l'ipocondria. Proust descrive un mondo che si decompone, prima della guerra, mentre Céline dipinge il mondo che emerge da questo caos.

Partecipano gli studenti del Liceo Linguistico Pacini, con gli insegnanti Cecilia Ballotti e Gabriella Vannacci. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti, consigliata la prenotazione: iltempodelceppo@gmail.com

5 MAGGIO, ORE 16.00-18.30 – AUDITORIUM TERZANI, BIBLIOTECA SAN GIORGIO – PREMIO CEPPO PISTOIA CAPITALE DELLA POESIA A VALERIO MAGRELLI. Con il sostegno di Berni Store.

"Infanzia ed exfanzia: poesia per ragazzi e per adulti?". Alberto Bertoni presenta i libri di poesia "Exfanzia" (Einaudi) e "La guerra, la pace. Disegni di Alessandro Sanna" (Rizzoli) di Valerio Magrelli.

Partecipano anche gli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado Frank, Forteguerri e Einaudi con le professoresse Eleonora Trapani, Sabrina Zini e Sabina Candela. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

6 MAGGIO, ORE 17.00-19.00 PALAZZO DE' ROSSI, SALONCINO DELLA MUSICA (PISTOIA MUSEI) - PER OGNI POESIA UN'OPERA D'ARTE. Con la compartecipazione di Pistoia Musei.

Gli studenti Benedetta Ciatti, Selene Fugini, Amalia Gattai, Sara Mariabelli, Simone Salvatore, Matilde Sichi del Liceo Artistico Policarpo Petrocchi presentano i sei poeti finalisti al Premio Ceppo Poesia e Poesia Under 35 attraverso sei quadri selezionati dalla Collezione del Novecento di Pistoia Musei. A cura di Annamaria Iacuzzi, curatrice scientifica delle Collezioni del Novecento di Pistoia Musei, e Paolo Fabrizio Iacuzzi, direttore del Premio Ceppo.

La collaborazione fra il Premio Ceppo e Pistoia Musei vede in questa serata la conclusione del progetto educativo intitolato "Ceppo Giovani Pistoia Musei Poesia e Arte", con gli studenti del Liceo Petrocchi e con l'aiuto dei loro tre insegnanti: Valentina Bruschi, Beatrice Margiacchi, Elena Melani. I sei tra i migliori studenti del Liceo Petrocchi, giurati anche della 67a edizione del Ceppo Poesia, hanno scelto alcune opere d'arte della Collezione del Novecento di Pistoia Musei e le hanno abbinate criticamente ad altrettante poesie dei sei poeti finalisti ai Premi Ceppo Poesia. Ecco gli abbinamenti: Matilde Sichi: Stefano Massari (Con il cuore stanco, in Macchine del diluvio) e Andrea Lippi Gli scioperanti – 1913); Amalia Gattai: Gabriel Del Sarto (Un cielo che guarda la verità, in Sonetti bianchi) e Renzo Agostini (Strada di campagna – 1923); Simone Salvatore: Luigia Sorrentino (Terra, tu cara, in Piazzale senza nome) e Jorio Vivarelli (Le madri - Conforto – 1959); Sara Mariabelli: Francesco Brancati (I nomi, in L'assedio della gioia) e Lando Landini (Bambini al mare –1976); Selene Fugini: Riccardo Innocenti (Gli piacciono i documentari violenti, in Lacrime di babirussa) e Luigi Bruno Bartolini (Albero nel rosso – 1977); Benedetta Ciatti: Eleonora Rimolo (Qui si vive dentro un'eterna primavera, in Prossimo e remoto) e Andrea Dami (Lontananza dal centro – 2009)

Ingresso su prenotazione scrivendo a iltempodelceppo@gmail.com . Per i partecipanti il biglietto di ingresso alle Collezioni del Novecento sarà per l’occasione ridotto al prezzo di 4,00 euro.

7 MAGGIO, ORE 10.00-12.30 - AUDITORIUM TERZANI, BIBLIOTECA SAN GIORGIO – PREMIO CEPPO E CEPPO UNDER 35 POESIA. Con il sostegno di Fondazione Caript

Alla presenza della Giuria Letteraria, presieduta da Iacuzzi, cerimonia di premiazione dei poeti finalisti. Votazione della Giuria dei Giovani Lettori Under 35 con gli studenti degli Istituti Amedeo di Savoia, Forteguerri, Petrocchi, Einaudi, Pacini, Capitini, Mantellate. Premio Ceppo Giovani Poesia ai migliori commenti alle poesie nei libri finalisti con buoni libro da spendere presso la libreria Lo Spazio Pistoia. I vincitori saranno proclamati nel corso della cerimonia.

I tre poeti finalisti al “Premio Ceppo Poesia” sono: GABRIEL DEL SARTO “Sonetti bianchi” (L'Arcolaio); STEFANO MASSARI “Macchine del diluvio” (MC Edizioni); LUIGIA SORRENTINO “Piazzale senza nome” (Samuele Editore).

I tre poeti finalisti al “Premio Ceppo Poesia Under 35” sono: FRANCESCO BRANCATI “L’assedio della gioia” (Le Lettere), RICCARDO INNOCENTI “Lacrime di babirussa” (NEM); ELEONORA RIMOLO “Prossimo e remoto” (Pequod).

Oltre ai premi offerti dalla Fondazione Caript, tutti i vincitori riceveranno il famoso “Ceppo di Via del Vento”, un cofanetto con dieci libretti selezionati dall’editore Fabrizio Zollo.

La Giuria dei Giovani Lettori, che voterà in diretta le due terne, è composta da 23 membri, di cui la maggior parte è stata selezionata su cinquanta candidati degli Istituti secondari di II grado. Ecco la composizione: Benedetta Niccolai (Fondazione Cassa di Risparmio – 3a media Martin Luther King); Eugenio Fronteddu (Berni Store), Gabriele Sgueglia (Comune di Pistoia – maggioranza); Irene Bottacci (Comune di Pistoia – minoranza); Marco Paoli (Fondazione Chianti Banca); Marta Romiti, Rosa Festini (Liceo Mantellate); Marta Rossi, Elisabetta Bini, Giulia Fantoni (Liceo Pacini); Simone Salvatore, Benedetta Ciatti, Sara Mariabelli, Matilde Sichi (Liceo Petrocchi); Lavinia Maiani, Alice Bartoli (Liceo Duca D’Aosta); Giada Maglieri, Marzia Civinini, Alessandra Venturi (Liceo Forteguerri); Marco Castiello, Rachele Massai, Morgan Mariotti (Istituto Einaudi); Simona Battaglia, Giada Moccia (Istituto Capitini).

Tutti i finalisti leggeranno delle brevi Lecture sulle tre parole chiave della loro poesia, che sono state pubblicate sulla rivista on line “SuccedeOggi”, media partner del Premio Ceppo, mentre sul sito iltempodelceppo.it nelle "News" è possibile leggere le motivazioni ai sei poeti scritte dalla Giuria Letteraria.

TUTTI I VINCITORI DEL PREMIO CEPPO RAGAZZI

La 67a edizione annuncia inoltre tutti i vincitori del Premio Ceppo Ragazzi. “Sono oltre settanta – spiega Paolo Fabrizio Iacuzzi – gli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado della provincia di Pistoia ma anche di Prato i vincitori del Premio Ceppo Ragazzi, che sono stati premiati per le loro recensioni scritte e multimediali dal 20 al 29 di aprile alla Biblioteca San Giorgio e al Liceo D'Aosta, quando hanno incontrato i due premi Ceppo per l'Infanzia e l'Adolescenza Anna Sarfatti e Wlodek Goldkorn”.

Studenti delle Scuole secondarie di I grado che hanno recensito i libri di Anna Sarfatti o da lei consigliati (fra cui anche il "Diario" di Anna Frank, e di Sarfatti "Il nido del tempo" e "Pane e ciliege")

Santi Lucrezia, Broderi Sofia Anastasia, Renzo Alice (Istituto Alighieri - Quarrata); Nasta Matilde, Chiti Lorenzo, Piotto Iacopo, Sciatti Ludovica, Dell'arte Alessio, Vannucchi Giulio (Anna Frank); Belli Vittoria, Muffi Marco, Rumi Elena, Baldi Lavinia, Bartolommei Serena, De Novellis Niccolò, Baronti Chiara, Biagioni Gabriele, Bisanti Giulia, Leporatti Lucrezia, Rastelli Micol, Shtjefni Alesia, Giambene Francesco (Raffaello); Grauso Delia, Biagioni Giulia, Gocaj Noemi, Fioretti Camilla, Fedi Gaia , Silvestri Manuel, Perone Leonardo, Cullhaj Andres, Guidi Carlotta, Falcone Lavinia (Marconi-Roncalli); Coniglio Emily (Caponnetto - Monsummano); Dami Marta (Galileo Chini – Montecatini).

Studenti delle Scuole secondarie I grado che hanno recensito i libri di Wlodek Goldkorn o da lui consigliati ("Il bambino nella neve" di Goldkorn e "I sommersi e i salvati" di Primo Levi")

Salvi Laura, Castagnoli Anna; Tagliavini Anna (Marconi), Beneforti Jayden, Niccolai Maryam (Raffaello)

Studenti delle Scuole Scuole secondarie che hanno recensito i libri di Wlodek Goldkorn o da lui consigliati (fra cui anche "L'asino del Messia di Goldkorn e "L'altalena del respiro" di Herta Muller).

Falleni Francesco (Istitutro Einaudi); Castaldo Paolo (Liceo Copernico); Fabbri Giulia, Falconi Francesca, Degl'Innocenti Giada, Preci Francesca (Liceo Mantellate); Civinini Marzia, Bargiacchi Sara, Montomoli Giada, Vichi Alessandra, Priami Lapo, Oriente Noemi (Liceo Forteguerri); Giovannelli Jacopo, Jaing Joy, Moccia Giada (Istituto Capitini); Beragnoli Emma, Biagini Marta, Nocera Ilaria, Chiavacci Tommaso, Cenerini Tommaso, Polcri Maria, Manetti Alessio, Marini Micol, Andolfatto Giulia, Gili Filippo, Lamarca Daniele, Micheli Leonardo Christian, Patané Lorena Maria, Pelamatti Lorenzo, Scontrino Leonardo, Incrocci Asia, Pavoni Aida, Fondi Margherita (Liceo Amedeo di Savoia)