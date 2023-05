La forza delle donne: inaugurata la mostra di Marco Cipolli a San Casciano

Alla presenza di numerose autorità civili e religiose della Toscana tra cui il dott. Massimiliano Pescini, consigliere regionale, Moreno Botti, sindaco di Loro Ciuffenna, Rossana Casini, assessore alla Vita nei Borghi con delega a consulta delle frazioni, cultura nelle frazioni, baratto amministrativo, personale, Nicoletta Cellai, assessore Turismo e Ricchezze del Territorio con delega a cultura, biblioteca, turismo, cultura agroalimentare, partecipazione a reti e associazioni, rapporti con il comune di Terranuova Bracciolini e don Mario Ghinassi, Parroco della chiesa di San Giustino Martire e consigliere e correttore della Misericordia di San Giustino Valdarno, Sandro Antichi, architetto del comune di Loro Ciuffenna insieme a una rappresentanza del Magistrato dell'Arciconfraternita della Misericordia sancascianese, è stata inaugurata con il taglio del nastro e lo svelamento di una straordinaria opera monocroma la mostra, curata con grande passione da Giovanna M. Carli.

L'esposizione, "è un vero e proprio dialogo con le antiche opere d'arte conservate e valorizzate nella Chiesa - osserva la critica e storica dell'arte Carli - queste Madonne laiche di intenso sguardo" si compone di dieci dipinti di soggetto femminile che narrano le loro storie e le loro emozioni in modo intenso e coinvolgente attraverso il consueto calligrafismo elegante dell'autore. Presente anche la curatrice della collezione privata dell'artista, Donatella Mormile.

"Attraverso i colori e le forme, - ha notato Giuliano Pescini, Vicegovernatore della Misericordia - Cipolli è riuscito a trasmettere la bellezza e la forza delle donne, celebrando la femminilità e la capacità di affrontare le difficoltà della vita con coraggio e determinazione". La mostra di pittura, aperta tutti giorni, fino a domenica 14 maggio 2023, è un invito a scoprire la bellezza e la forza delle donne attraverso l'arte, e a riflettere sul ruolo che ognuno di noi può giocare nella lotta per i diritti delle donne e per la costruzione di una società più equa e rispettosa. Per informazioni contattare il numero: 055-820023, oppure scrivere una e-mail a: sede@misericordiasancasciano.it

