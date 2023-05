Leggenda Festival, aperte le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso

A partire da oggi, martedì 2 maggio 2023, è possibile effettuare le prenotazioni per partecipare agli eventi a numero chiuso dell'edizione numero sei di Leggenda - Festival della lettura e dell'ascolto. La rassegna è in programma a Empoli dall’11 al 14 maggio 2023, quattro giorni di incontri, laboratori, lettura itinerante, ascolto attivo, spettacoli, presentazioni di libri, mostra mercato del libro, tutti a ingresso gratuito, dedicati ai bambini e ai ragazzi da 0 a 14 anni, ma anche alle famiglie, a insegnanti, educatori ed esperti e, in generale, a tutti gli amanti delle storie e della lettura.

Tutto organizzato dalla biblioteca comunale Renato Fucini (direzione artistica e progettazione) in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro (direzione artistica della sezione ascolto), il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, il liceo delle scienze umane Il Pontormo e con il sostanziale supporto di Regione Toscana, Unicoop Firenze, VoipVoice – Inside Factory e PromoCultura.

Una rassegna che sarà anticipata da due appuntamenti in anteprima in programma mercoledì 10 maggio: alle ore 17 il Chiostro degli Agostiniani ospiterà il laboratorio "Minib...estiario immaginario" con Ilaria Antonini e Barbara Balduzzi, mentre alle 17.30 al Cenacolo degli Agostiniani i Ragazzi Leggendari intervisteranno Chiara Lorenzoni, a partire dal suo libro "Come un seme di mela" (Il Castoro 2022).

Cliccando nella sezione 'Programma' del sito ufficiale della manifestazione (leggendafestival.it/programma/) è possibile scoprire e scaricare in pdf il ricco programma degli appuntamenti, oltre 90 eventi per tutti, e fare la ricerca per giorno e per target di età, visualizzando così soltanto gli appuntamenti di proprio interesse. Fra gli eventi ce ne sono alcuni a numero chiuso e altri per i quali non è richiesta la prenotazione contrassegnati dalla scritta "Prenotazione non richiesta".

Le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso sono aperte dalla mattina di oggi, effettuando una apposita procedura, rimasta invariata rispetto a quella dello scorso anno. È possibile prenotarsi agli eventi a numero chiuso attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito web di Leggenda, leggendafestival.it. È richiesto un indirizzo mail valido, a cui arriverà la conferma di prenotazione.

Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni:

- Dal sito www.leggendafestival.it/programma è possibile visualizzare tutti gli eventi. Basta scegliere l'evento a cui si vuol partecipare: se l’evento è su prenotazione, sarà presente il pulsante "Prenota evento" che rimanderà direttamente alla piattaforma di Evenbrite.

- Sulla piattaforma di Eventbrite sarà chiesto di compilare il form con i dati di contatto e i dati del partecipante. Per gli eventi dedicati ai bambini, il biglietto è a nome del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore.

Con la stessa mail è possibile prenotare fino a tre biglietti d’ingresso per evento. Una volta terminata la procedura di prenotazione, arriverà una mail di conferma da parte di Eventbrite: non serve stampare la conferma di avvenuta registrazione o i biglietti che arriveranno via mail, per entrare agli eventi sarà sufficiente comunicare al personale in sala nome e cognome del partecipante.

Per chi avesse necessità di un supporto per eseguire la procedura, è possibile scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it, recarsi in biblioteca o telefonare al numero 0571 757873 da lunedì al venerdì 9-20 e sabato 9-13 e 16-20 per poter usufruire dell'assistenza da parte dello staff della biblioteca.

Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, è possibile consultare il sito www.leggendafestival.it, la pagina Facebook @Leggendafestival, il profilo Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca al numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa