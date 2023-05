Palio di Fucecchio 2023, 4 dirette con gonews.it e Maurizio Ciampalini

In attesa del Palio di Fucecchio 2023, gonews.it vi fa compagnia e vi informa sulle vicende delle 12 contrade. In programma 4 dirette video su Facebook e su gonews.it per raccontarvi le emozioni della disfida in buca, in compagnia dell'esperto di Palii Maurizio Ciampalini. Conduce il direttore di gonews.it Elia Billero.

Si parte lunedì 15 maggio alle 12, con il 'riassunto delle puntate precedenti'. Passiamo poi al mercoledì 17, partendo dalle 21 con la diretta della Tratta, con anche ospiti in diretta a commento dell'estrazione dei cavalli assegnati alle contrade. Ultimo appuntamento prima della fatidica domenica di Palio sarà venerdì 19 alle 19 circa, al termine delle ultime prove in Buca.

Domenica 21 come di consueto si parte con la diretta testuale dalla Buca del Palio, con foto e commenti esclusivi. Infine, mercoledì 24 a partire dalle 21 ci sarà il Processo al Palio, la chiusura perfetta con l'analisi a freddo delle tre batterie, anche in questo caso con i protagonisti della vittoria.

Tanti appuntamenti, tanti momenti per stare insieme e commentare il Palio di Fucecchio, come sempre con gonews.it