Un giocatore e una parrucchiera tra i percettori irregolari del Reddito di cittadinanza

Trenta persone sono state denunciate dalla guardia di finanza di Lucca per aver percepito il reddito di cittadinanza irregolarmente. Nelle segnalazioni erano emerse disponibilità economiche ottenute da

vincite al gioco on-line non dichiarate, persone invece erano ai domiciliari e condanne nei 10 anni precedenti relative al coniuge convivente.

Il 'giocatore' acclarato aveva gestito somme per oltre 320mila euro nel solo 2021.

Spesso però mancava la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 in modo continuativo, come la legge richiede.

Un altro caso di reddito di cittadinanza irregolare riguardava una ragazza che lavorava in un salone di parrucchiera dell'Alta Versilia con una paga in nero da 400 euro contanti. La stessa aveva anche da luglio 2022 un reddito di cittadinanza di 500 euro al mese.

La posizione della donna è stata segnalata all'Inps.