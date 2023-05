Sbarcherà a Livorno la nave Life Support di Emergency: a bordo 35 migranti

Domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 7.00 sbarcherà al Porto di Livorno, in Calata Carrara accosto 56, la nave Life Support di EMERGENCY con a bordo le 35 persone salvate il 29 aprile scorso in acque internazionali.

“Le autorità italiane - commenta Albert Mayordomo, Coordinatore della Life Support di EMERGENCY - ci hanno assegnato il porto di Livorno per lo sbarco, a 4 giorni e quasi 670 miglia nautiche di distanza dal luogo in cui è avvenuto il salvataggio. L’assegnazione di porti lontani non rispetta il diritto internazionale e posticipa senza motivo l’assistenza di cui hanno bisogno le persone soccorse.”

I superstiti, tra cui un minore non accompagnato, provengono da Palestina, Siria e Bangladesh. L’imbarcazione, di circa 9 metri, sulla quale viaggiavano era partita da Tobruck, in Libia, ed era in mare da quasi quattro giorni.

Come racconta il medico della Life Support di EMERGENCY Alessandro Trainito: “Le persone a bordo stanno discretamente bene. C’è molta stanchezza, tanti ragazzi lamentano di dolori fisici dovuti alla lunga permanenza sul natante e appena soccorse accusavano segni di stress emotivo. In questi giorni abbiamo trattato sintomi legati alla disidratazione e varie scottature cutanee. Tutte le persone sono seguite dal personale medico di bordo.”

La nave Life Support di EMERGENCY concluderà domani la sua sesta missione. In mare da dicembre 2022, ha tratto in salvo 654 persone.