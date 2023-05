Schlein e Landini a Firenze per il convegno Cgil

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà presente a The New Order “MOBILITAZIONI - Contratti, Appalti, Umanità del Lavoro", l'iniziativa della Filcams Cgil che si terrà nelle giornate del 3 e 4 maggio alla Leopolda di Firenze. Il suo intervento è previsto nella prima mattinata dei lavori.

La partecipazione della segretaria PD a un consesso dedicato all'analisi di temi e criticità di comparti professionali particolarmente colpiti dalla precarietà e dalla irregolarità del lavoro come Turismo, Commercio e Servizi, segna l'attenzione per le condizioni in cui operano milioni di lavoratrici e lavoratori impiegati in settori fondanti del mondo del lavoro italiano.

Nella due giorni fiorentina, delegate e delegati della Filcams Cgil si confronteranno su tre punti nodali per l'attività della Filcams e per i comparti che rappresenta: le difficoltà della contrattazione e i rinnovi in attesa da anni, il codice degli appalti con le sue vecchie e nuove criticità e la priorità centrale, la qualità del lavoro.

L'evento sarà aperto dal segretario generale della categoria Fabrizio Russo, mentre i lavori della prima giornata saranno chiusi dall'intervento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa