Sequestro di 20 kg di cocaina in Valdelsa, scoperto laboratorio della droga in un casolare

Trovati 20 kg in un'auto di un albanese controllato a San Gimignano dalla guardia di finanza di Siena durante i ponti del 25 aprile e del 1 maggio.

L'uomo alla guida aveva percorso spericolatamente una strada secondaria, andando via dall'Autopalio. I finanzieri in borghese lo hanno seguito fino a che l'auto è entrata nei pressi di un casolare disabitato in apparenza ma sorvegliato da un rottweiler.

In quel momento sono entrati in azione i finanzieri e hanno scoperto in auto l'ingente carico di cocaina in un cartone, destinato a un italiano che viveva nel cascinale, gravato già da precedenti di polizia e segnalato negli scorsi giorni per il possesso di alcuni grammi di cocaina.

Il cascinale era un vero e proprio laboratorio della droga, per tagliare e confezionare la droga con solventi e reagenti. Trovato anche del denaro, ritenuto provento di spaccio, e 200 g di droga tra cui cocaina, hashish e panetti da laboratorio, oltre a telefoni criptati e altro materiale.

I due arrestati sono finiti nel carcere di Siena, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per traffico di droga. Il cane è stato affidato a una congiunta di uno dei due arrestati, affinché se ne prenda cura.

Il carico di droga avrebbe potuto fruttare due milioni di euro.

Non si esclude che la droga fosse destinata a un mercato più ampio rispetto a quello della provincia senese, avuto riguardo al luogo dell’intervento limitrofo alle province di Firenze e Pisa.