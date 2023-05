Sicurezza, gazebo Lega Fucecchio dopo i fatti di piazza Montanelli

Si parlerà soprattutto di tutela dell'Ordine pubblico e di Sicurezza dei cittadini alla postazione della Lega che sarà allestita domani 3 maggio 2023 a Fucecchio, in piazza XX settembre al mercato settimanale, dalle ore 8,30 alle ore 13.

In merito Marco Cordone (Segretario comunale della Lega a Fucecchio e Componente del Consiglio Direttivo Provinciale di Firenze), dichiara: " Non vogliamo creare allarmismi ed abbiamo un grande rispetto delle Istituzioni ma non vorremmo che il problema del ritrovamento di alcune boccette di metadone nei pressi dell'accesso a un noto esercizio commerciale di piazza Montanelli in pieno centro, problema da noi sollevato alcuni giorni fa, fosse il segnale di un degrado che si comincia a percepire.

Inoltre, siccome abbiamo sempre creduto in un impegno serio della Polizia Municipale sui temi della tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini, siamo molto preoccupati della vertenza in atto tra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e le rappresentanze sindacali della cosiddetta Polizia locale, i cui organici devono essere adeguatamente rafforzati perché a prescindere da tutte le difficoltà burocratiche che indubbiamente ci sono, non si possono aspettare degli anni per assumere poche unità di personale.

Un comune importante come Fucecchio crocevia tra le province di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia, secondo le nostre stime, dovrebbe avere almeno un organico di 17-18 vigili urbani".

Alla postazione della Lega saranno presenti oltre a Cordone, alcuni componenti della Segreteria di Fucecchio tra i quali Cartocci, Bonaccorsi, Frino, Auseretti insieme al Consigliere del Carroccio all'Unione dei Comuni, Marco Manuelli.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa