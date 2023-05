Sportello al cittadino Alia aperto per tutto maggio a Lastra a Signa

Prosegue il percorso della Tariffa Corrispettiva nel comune di Lastra a Signa, dove Alia Servizi Ambientali SpA incontra i cittadini in appuntamenti pubblici e prolunga l’apertura dello sportello dedicato fino al 3 giugno compreso, al fine di informare ed agevolare il passaggio al nuovo sistema.

Il Punto Alia presso la sede Comunale, in via Cadorna (Punto Amico), manterrà i consueti orari di apertura al pubblico, ogni mercoledì e sabato al mattino (in orario 08.30-13.00) ed ogni giovedì nel pomeriggio (in orario 13.30-18.30).

Ad oggi, su un totale di oltre 9.000 utenze registrate sul territorio comunale oltre 6.300 hanno ritirato il kit per l’attivazione della tariffa corrispettiva (circa il 70%). Alia ricorda ai cittadini che è necessario dotarsi dei nuovi dispositivi adesivi di lettura (TAG), sacchi con TAG e della chiavetta digitale A-pass, per attivare il sistema, informando che la prima bolletta arriverà, soltanto per quest’anno, a ottobre, comprensiva dei primi 9 mesi dell’anno; la differenziazione dei rifiuti ed esposizione del terzo trimestre 2023 (luglio – settembre) darà diritto alle premialità, riconosciute anche per i trimestri precedenti.

E’, inoltre, necessario apporre correttamente (a sinistra guardando l’apertura dei bidoni) i nuovi dispositivi di lettura (TAG) sui contenitori. Si invitano, quindi, le utenze domestiche a richiedere la consegna delle attrezzature a domicilio attraverso la prenotazione nell’Area Clienti, Aliapp, scaricabile da Google Play e App Store, o dal portale www.aliaserviziambientali.it, oppure ritirarle presso il Punto Alia di via Cadorna, a Lastra a Signa. Le utenze non domestiche, oltre a recarsi agli sportelli, possono contattare il call center per l'invio a domicilio - digitando l’interno dedicato alla tariffa corrispettiva - attivo dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 19.30) ed il sabato (8,30 – 14.30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Con l’occasione, si ricorda che il nuovo sistema tariffario premia gli utenti maggiormente virtuosi nella separazione dei rifiuti, si basa sul rapporto tra le varie tipologie di conferimento, ed è composto da una quota fissa, collegata alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile basata sulla misurazione di tutti i conferimenti dei rifiuti. Il conferimento delle frazioni differenziate (organico, carta e cartone e imballaggi) è gratuito e senza limiti: il tracciamento è utile solo per stabilire l’accesso a eventuali premialità in fattura. Il conferimento del residuo non differenziabile rimane a cassonetto stradale, che sarà dotato di una nuova tecnologia che permette la rilevazione dei conferimenti. La raccolta del vetro rimane ad accesso libero e campana stradale. Il calendario delle raccolte a domicilio non subisce variazioni.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa