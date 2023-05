A Stam Blam!, le voci bianche si trovano a Montespertoli

"Batti le mani al ritmo di “A Stam Blam!” e ti troverai subito bambino nel cortile di un qualsiasi paese del mondo, in compagnia di amici che come te hanno voglia di giocare, cantare, stare insieme con allegria e divertimento. Perché per fare musica, che è universale, bastano pochi e semplici ingredienti e se siamo tanti è ancora più coinvolgente ed emozionante."

Sulla scia di questa magia, “A Stam Blam!” è la prima rassegna di cori di voci bianche patrocinata dal Comune di Montespertoli e organizzata dall’Accademia Musicale “Amedeo Bassi”, prevista per il pomeriggio di sabato 13 maggio alle ore 17:45, presso la Sala Topical della Casa del popolo ARCI di Montespertoli. Oltre ai Montegufetti, il coro dei bambini della stessa accademia, diretto da Melania Minacci, interverranno il Coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio diretto da Massimo Annibali e il Coro Voci Bianche Colli Fiorentini diretto da Silvia Lotti. Il pomeriggio di musica vedrà anche la partecipazione straordinaria dell’Orchestra “Amedeo Bassi”. Tre cori dunque, oltre 60 bambini uniti da un’unica passione, tante energie attraverseranno il palco della Sala Topical, in nome di Don Milani.



Il concerto apre infatti le celebrazioni che l’Amministrazione Comunale ha promosso in occasione del Centenario della nascita di Don Milani. L’appuntamento è dunque per sabato 13 maggio alle ore 17.45, l’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa