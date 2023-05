Tre incontri al Crc Antella per il territorio di Bagno a Ripoli

Il Comitato per la cura della Cappellina di Baroncelli e per l’arte organizza tre incontri per raccontare Bagno a Ripoli, il suo paesaggio ricco di storia e i suoi luoghi d'arte. La rassegna, intitolata "Narrazioni, immagini e sentieri" si svolgerà tra maggio e giugno al Circolo ricreativo culturale di Antella, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. La presentazione degli incontri sarà a cura di studiosi, giornalisti e fotografi. Il ricavato degli appuntamenti servirà a sostenere il restauro di un dipinto cinquecentesco presente nella chiesa di Quarto, ritenuto opera della scuola di Giorgio Vasari. Il Comitato, in passato, si era fatto promotore di una simile raccolta fondi per sostenere il restauro della struttura e dell'affresco della Cappellina di Baroncelli.