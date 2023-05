"Al cinema con le 72 ore di Biodiversità", tre proiezioni a Scandicci

“Tre film per riflettere sull’importanza della biodiversità per la nostra vita e quella del Pianeta Terra”. E’ questa la presentazione della rassegna “Al cinema con le 72ore di Biodiversità” organizzata da Rete Semi Rurali Ets in collaborazione con Gli Amici del Cabiria, con tre proiezioni in programma al cinema Cabiria (piazza Piave), nei lunedì 8, 15 e 22 maggio 2023 (ore 21, ingresso a offerta libera): l’8.5 è in programma Antropocene. L’epoca umana” (J. Baichwal, E. Burtynsky, N. de Pencier, 2018), il 15.5 “Alcarràs. L’ultimo raccolto” (Carla Simòn, 2022), il 22.5 “La Terra Mi Tiene” (Sara Manisera e Arianna Pagani FADA Collective, 2022).

“Il mese di maggio vede la ricorrenza di due date importanti, ispiratrici ed essenza del nostro Festival, spiegano gli organizzatori, “Il 20, infatti, si celebra la Giornata Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare e il 22 ricorre la Giornata Mondiale della Biodiversità. La vicinanza tra queste due date è casuale, ma fortemente simbolica e politica: agricoltura e biodiversità sono mondi connessi uno all'altro, anche se nel corso del Novecento lo abbiamo dimenticato”.

Lunedì 8 maggio 2023, ore 21

Antropocene. L'epoca umana

J. Baichwal, E. Burtynsky, N. de Pencier (2018)

L'attuale era geologica è caratterizzato dal forte impatto dell'azione umana sull'ambiente terrestre. Il film-documentario Antropocene passa in rassegna molte delle troppe atrocità compiute dall'Uomo ai danni del Pianeta Terra, dal business legato a commercio delle zanne di elefanti fino alle discariche a cielo aperto del Kenya sottolineando così il ruolo reale dell'es sere umano nel collasso verso cui stiamo andando incontro. Potrebbe sembrare il punto di non ritorno, ma grazie alla sapiente narra- zione e alla bellezza disarmante della fotografia, Antropocene oltre che film-denuncia diviene presa di coscienza e speranza di un reale cambiamento.

Lunedì 15 maggio 2023, ore 21

Alcarràs. L'ultimo raccolto

Carla Simón (2022)

Ad Alcarràs, nel cuore della Catalogna, la famiglia Solè lavora da generazioni al servizio della ricca famiglia Pinyol che durante gli anni della guerra civile offri loro un nascondiglio in cambio di un aiuto nel frutteto. Alla morte del proprietario, l'erede Pinyol decide di vendere il terreno dedicato alla coltiva- zione di pesche a un'azienda che si occupa dell'installazione di pannelli solari. I componenti della famiglia Solè sí oppongono a questa decisione e proteggono con ogni energia quel pescheto, simbolo di tutti i loro sforzi passati e di tutta la loro speranza futura.

Lunedì 22 maggio 2023, ore 21

La Terra Mi Tiene

Sara Manisera e Arianna Pagani FADA Collective (2022)

"Dobbiamo tornare a mangiare il nostro pane", dicono i bravi seminatori e seminatrici, protagonisti di questo documentario ambientato nelle aree interne del Parco Nazionale del Cilento. Mangiare il nostro pane significa proteg- gere noi e il nostro territorio dai prodotti chimici o dalle mafie. Significa viverlo e presidiarlo, riconoscendo che noi esseri umani siamo solo di passaggio. La Terra Mi Tiene è un omaggio alla Terra, al sacrificio di chi l'ha lasciata e di chi ha scelto di tornare a curarla.

Prima proiezione in Italia del documentario selezionato dal Trento Film Festival, 2023. Saranno presenti le autrici e Antonio Pellegri- no, Vincenzo e Vito Bardascino, Valentina Arienzo, Ivan Di Palma, Michele Sica e Rosangela Addesso.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa