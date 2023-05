Amedeo Bassi, incontri con Aloma Bardi in biblioteca a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli in collaborazione con la dott.ssa Aloma Bardi storica della musica e dirigente di ICAMus - The International Center for American Music, propongono per sabato 6 e sabato 13 maggio 2023, alle ore 17, due incontri di approfondimento sul tenore Amedeo Bassi presso l’Auditorium del Centro Culturale “Le Corti”.

Bassi, nativo del paese di Montespertoli Bassi ascese al successo e alla gloria in molti tra i massimi teatri lirici del mondo.

Il tenore è una categoria di voce maschile che si estende tra il basso-baritono e il contralto femminile, ed è caratterizzato da una gamma di note relativamente alte ma con una voce potente e melodica, negli incontri sarà riscoperta la figura di Amedeo Bassi, dalla sua formazione, all’esordio e saranno ripercorsi i passi del suo percorso artistico.

“È con emozione e rinnovato interesse che torniamo questo maggio ad approfondire la conoscenza di Amedeo Bassi insieme a due esperti, il musicologo Roberto Baccelli e il regista Costantino Maiani. In particolare, vogliamo incentrare l’attenzione su Montespertoli, le origini e la formazione del grande tenore, per comprendere la radice e quasi il 'segreto' della sua carriera eccezionale.Credo che soltanto in tale prospettiva possiamo pienamente riconoscere la sua straordinaria grandezza internazionale.” spiega la dott.ssa Bardi “Personalmente, mi sono avvicinata alla conoscenza di Amedeo Bassi dal punto di vista dei miei studi specialistici sulla musica e la vita musicale americana: infatti, negli Stati Uniti, Bassi contribuì grandemente alla diffusione dell’opera attraverso interpretazioni memorabili. Ho compreso come proprio ad un sommo interprete internazionale del canto lirico sia bello rendere omaggio osservandone il rapporto con il paesaggio di origine, affinché le giovani generazioni in Toscana possano oggi avvicinarsi alla sua figura con il piacere della scoperta, e ancora trarne ispirazione.”

Sabato 6 maggio, il musicologo Roberto Baccelli, che proprio su Amedeo Bassi ha scritto la tesi dottorale per l’Università di Firenze, parlerà su “Gli anni di esordio di Amedeo Bassi”, con documenti dal Museo Bassi e dall’Archivio Storico di Montespertoli. La presentazione di Roberto Baccelli si incentrerà sulle origini e la formazione di Bassi, esplorando i primi due anni della sua carriera (1897-1899) dall’esordio locale a Castelfiorentino, all’affermazione regionale, fino al debutto fuori Toscana, a Bologna. Un periodo ristretto in senso cronologico, eppure molto ampio per quanto riguarda la produzione e l'immediato riscontro in termini di successo e notorietà.

Sabato 13 maggio, il regista Costantino Maiani presenterà il suo film “Il Tenore Amedeo Bassi”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Il Giardino degli Elicrisi e con il Patrocinio del Comune di Montespertoli. Parteciperanno Francesca Di Natali e Sara Bini. Il docufilm scritto e diretto da Costantino Maiani rivisita la parabola di Bassi nella permanenza del rapporto con Montespertoli alla luce della carriera eccezionale del tenore, accostando gli esiti della ricerca storiografica e musicologica ad uno sguardo artistico e creativo di rievocazione, dove lo spazio toscano acquista un significato emblematico, per ispirare la scoperta del tenore attraverso le generazioni.

La dott.ssa Aloma Bardi introdurrà e modererà i due incontri.

