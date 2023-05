Anziano tenta di togliersi la vita, poliziotti lo salvano

Salvato un anziano che aveva tentato il suicidio nei giorni scorsi. Un uomo in apprensione per il padre, non in salute, ha chiamato il commissariato di Pescia per chiedere aiuto. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno visto l'uomo che aveva chiamato mentre tentava di trattenere il padre che stava per raggiungere il bordo del tetto, entrambi vicino alle grondaie.

Gli agenti sono riusciti allora a mettere in salvo i due afferrando in sicurezza l’anziano alle spalle e portandolo all’interno dell’abitazione. L’anziano poi è stato trasferito in ospedale. All'origine del gesto c'erano incomprensioni familiari e patologie che da tempo causavano problemi all'uomo.

I familiari hanno ringraziato ripetutamente gli agenti per la tempestività e il buon esito dell’intervento che presentava non pochi elementi di rischio.