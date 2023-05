In bici per Castelfiorentino, andando a donare il sangue

Una giornata dedicata agli amanti delle “due ruote”, che desiderano pedalare in modo lento, dolce, su un percorso pianeggiante. Domenica 7 maggio torna il “Bici in città”, evento ciclo-turistico organizzato dall’Avis di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, che si propone di richiamare l’attenzione della popolazione sulla necessità di donare sangue.



A questo proposito, tutti i partecipanti saranno muniti di un’apposita pettorina messa a disposizione dall’AVIS anche per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema, quanto mai attuale considerato il calo nelle donazioni che è stato registrato dopo la fase acuta della pandemia.



Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in Piazza Gramsci e alle 10.30 è prevista la partenza, con un grande giro in gruppo per le vie cittadine. Alle 11.15 ci sarà una breve sosta con rinfresco e dopo circa mezz’ora inizierà il secondo percorso, con arrivo previsto in Piazza Gramsci alle 12.15, dove si svolgeranno le premiazioni. Prevista una lotteria interna (1° premio bicicletta city bike) e numerosi altri premi.



“Donare sangue è un gesto nobile – osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – e che spesso può contribuire a salvare delle vite umane. Non costa nulla, lo si fa in piena sicurezza al Centro trasfusionale, e anzi il donatore ne riceve una grande gratificazione personale, che gli deriva da quella consapevolezza interiore di aver aiutato delle persone che magari hanno subito un incidente o accusano delle patologie che le costringono a frequenti trasfusioni. Colgo pertanto l’occasione di unirmi all’appello promosso dall’AVIS per partecipare all’iniziativa di domenica e magari a riflettere sull’opportunità di fare questa scelta”.



La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Prociv Arci, la Rav, la Banca Cambiano 1884 spa. Un ringraziamento particolare a Macelleria Enzo. Per informazioni: AVIS Comunale Castelfiorentino - piazza Gramsci n°20 50051 Castelfiorentino (FI) Tel. + Fax 0571-628032 Mail: castelfiorentino.comunale@avis.it Web: www.aviscastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa