Birdwatching notturno ed escursioni, le prossime visite al Padule di Fucecchio

(foto Alessio Bartolini)

Dopo il successo degli eventi organizzati dal Centro RDP Padule di Fucecchio nell’ambito di Open Week della Valdinievole 2023, proseguono anche le mese di maggio le visite guidate nell’area umida e negli ambienti vicini.

Domenica 14 maggio (ore 9-12) è in programma un’escursione nell'Area Righetti, che costituisce la parte più settentrionale della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e conserva elementi di grande interesse paesaggistico e naturalistico. Nell’Area Righetti sono anche presenti due piccole colonie riproduttive di aironi e cormorani: proprio per questo è possibile visitarla solo in compagnia di Guide esperte, che sappiano come ridurre al minimo ogni disturbo alla fauna protetta.

Venerdì 19 maggio (ore 19-22) è la volta del “Padule di notte”, al tramonto (e oltre) nella Riserva Naturale, area Le Morette; visita in un orario particolarmente suggestivo e al rientro ascolto dei rapaci notturni nel bosco. La parte iniziale è dedicata al birdwatching, ma l'escursione continua anche dopo il calare del sole, quando l’affievolirsi delle condizioni di visibilità è compensato dalla moltitudine di suoni emessi dalle tante creature della palude.

(foto Alessio Bartolini)

Domenica 21 maggio (ore 9-12) in calendario una escursione nella Riserva Naturale ed in particolare nell'area de Le Morette, raggiungibile con un bel percorso attrezzato dal Centro Visite di Castelmartini, con sosta birdwatching nell'area protetta.

Domenica 28 maggio (ore 9-13) piccolo trekking a Croce a Veglia, una suggestiva escursione nei paesaggi quasi alpini della “Svizzera pesciatina”, alla scoperta di habitat rari, derivanti dalla natura geologica del terreno e dall’attività di pastorizia tradizionale.

Nelle domeniche di maggio (ore 9-12 e 15-18) riprenderanno anche le aperture al pubblico del Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini, grazie alla disponibilità di un nuovo gruppo di volontari.

Il Centro Visite ospita un allestimento sull’area umida, mostre di fotografia e disegno naturalistico, le mostre “Illusioni nel canneto” (stampi da caccia ed ornamentali) e quella dei bozzetti del monumento sull’Eccidio, un ampio bookshop. Negli orari indicati la fruizione è libera, senza prenotazione; dal Centro si può sempre raggiungere l’osservatorio con una piacevole passeggiata di 6 km (fraandata e ritorno) sul percorso de Le Morette, nei giorni festivi chiuso al traffico motorizzato. Le visite guidate sono aperte a tutti, di solito tramite il versamento di una piccola quota di iscrizione; per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail a fucecchio@zoneumidetoscane.it

Il calendario completo delle escursioni (con descrizione in dettaglio delle singole visite) e delle aperture delle strutture di accoglienza della Riserva sono pubblicati sulla pagina www.paduledifucecchio.eu

Fonte: Ufficio stampa