Bugiardi della Montagna Pistoiese, è nato il concorso per voi

L’intento è di quelli buoni: cercare di valorizzare i luoghi di origine. Con questo principio, l’Accademia della Bugia, in collaborazione con il Comune di San Marcello-Piteglio e la Pro Loco di Maresca, organizza una selezione di concorrenti per il Campionato Italiano della Bugia.

Il prossimo 11 giugno, presso la Coop di Maresca, verrà decretato il più bugiardo della Montagna Pistoiese (ci sarà anche un premio ad hoc, al momento tenuto segreto).

Il vincitore dovrà partecipare all’edizione numero 47 della celebre manifestazione piastrese, in programma il 6 agosto in piazza della Chiesa di Le Piastre, provando così ad aggiudicarsi il Bugiardino d’oro.

La selezione si svolgerà seguendo i connotati classici del Campionato della Bugia: ogni concorrente avrà a disposizione due minuti per raccontare la propria storia inventata dai toni paradossali; ci sarà anche una giuria qualificata per decretare i vincitori e una sezione riservata agli under 14. Cosa particolare, ogni frazione potrà candidare un solo concorrente a rappresentarlo.

C’è tempo fino al 6 giugno per candidarsi, inviando la propria Bugia in forma scritta all’indirizzo accademiabugia@gmail.com.

“L’intento - spiega Emanuele Begliomini, Magnifico Rettore dell’Accademia della Bugia- è quello di ritrovare il modo di fare storico delle nostre zone. Siamo contenti di poter coinvolgere le associazioni della montagna così da poter candidare i loro rappresentanti”.

Soddisfazione che traspare dalle parole del presidente della Pro Loco di Maresca, Roberto Ducceschi: “Per noi è un vero piacere poter collaborare a questa iniziativa semplice e genuina, portando a Maresca una tradizione storica e conosciuta. Faremo di tutto per organizzarla al meglio assieme agli amici delle Piastre”.

Anche il Comune di San Marcello-Piteglio non fa mancare il proprio sostegno, come ha spiegato l’Assessore al Turismo e agli eventi, Clio Cinotti. "È una iniziativa importante, che dà valore al territorio e alla collaborazione tra paesi; uniti danno la possibilità alla Montagna Pistoiese di esprimere il suo potenziale, fatto di tradizioni e unicità delle persone".

Il vicesindaco dello stesso Comune, Giacomo Buonomini, garantisce la propria presenza “Benché – ha spiegato- politici e amministratori siano fuori concorso. Ringraziamo gli amici dell'Accademia delle Piastre e la Pro loco di Maresca: ci fa davvero piacere avere nel nostro Comune una parte dell'evento goliardico e popolare che ha reso celebre Le Piastre”.

Il bando è disponibile sul sito www.labugia.it

Fonte: Accademia della Bugia