Il Castello diVino di Capraia Fiorentina ritorna nella seconda edizione

Tutto pronto nel borgo medievale di Capraia Fiorentina che sabato 6 e domenica 7 maggio torna ad animarsi con l’iniziativa “Capraia e il suo Castello diVino”, giunta alla seconda edizione.

La due giorni è organizzata dalla ProLoco di Capraia e Limite, con il patrocinio del Comune, insieme al comitato “Capraia in Festa” e il coinvolgimento di associazioni del territorio e aziende vitivinicole.

Sabato è in programma la “Passeggiata nella storia verso il Castello diVino” a cura di Toscana Hiking Experience. La passeggiata, con ritrovo e partenza alle 15.30 di fronte al Museo Remiero in piazza Cesare Battisti, si snoderà attraverso un facile percorso escursionistico di 7 km. Grazie alla mostra fotografica diffusa, recentemente allestita dal Gruppo Fotografico di Limite, e che illustra vari aspetti lavorativi, sociali ed artistici del territorio, insieme alle bellezze paesaggistiche e culturali, sarà realizzato un vero e proprio viaggio nella storia. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando questo numero: Riccardo 371 426 3563.

La passeggiata si concluderà in Castello a Capraia Fiorentina dove, dalle 18 alle 22, sarà possibile intrattenersi grazie alla musica di “Celeste e la sua Arpa”, la presenza delle sorelle Giannotti, cultrici ed appassionate di storia locale, che racconteranno la Capraia Medievale e l’animazione di strada di Serena dell’Associazione “La Valigia Blu”.

Presente anche un punto ristoro a cura del comitato "Capraia in Festa" per un piacevole apericena al tramonto e uno spazio dedicato dove sarà possibile degustare il vino gentilmente offerto da alcune aziende vitivinicole locali: Azienda Agricola La Collina, Azienda Agricola Colle Paradiso, Fattoria Bibbiani, Fattoria Castellina, Tenuta Cantagallo, Sensi Vini, Azienda Agricola Perticato, Cantine Leonardo da Vinci, Podere La Botta, Tenuta di Artimino e Associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano.

Sabato, per chi raggiunge il Castello a piedi, è previsto anche un servizio di bus navetta, a cura dei volontari dell’Associazione Santa Grania, attivo dalle 20 alle 22, per rientrare al punto di partenza, ovvero in piazza Cesare Battisti a Limite sull’Arno.

La domenica, dalle 14.30 alle 20, sarà completamente dedicata ai bambini e ragazzi con la caccia al tesoro “La gallina dalle uova d’oro”, gioco a squadre “medievali” che ricorda l’assedio al Castello da parte di Federico II, le premiazioni, che si svolgeranno al termine, sono offerte da “Paci Giocattoli”. Intrattenimento con canti popolari eseguiti dalle prime classi della scuola media “E. Fermi” di Capraia e Limite insieme al coro Montegufetti della scuola di musica Amedeo Bassi di Montespertoli. In piazza mostra diffusa di alcune opere de “La Fornace Pasquinucci” e stand gastronomico del comitato “Capraia in Festa”.

Durante il week end sarà presente un presidio sanitario della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno e un presidio della Vab sezione di Limite sull'Arno.

