Colpaccio da 45mila euro nel Mugello. I soliti ignoti hanno portato via dalla sua sede il bancomat della filiale Mps di via Matteotti a Borgo San Lorenzo. L'Atm è stato agganciato tramite corde a un mezzo pesante, causando anche danni ai locali della banca. All'arrivo dei carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, è stato trovato il bancomat forzato e un altro veicolo usato per l'azione. Accertamenti in corso.