Dura Confcommercio sulla vicenda Notte Nera: "Giglioli ha fallito nel suo mandato"

"Faremmo volentieri a meno di rispondere alle provocazioni del sindaco Giglioli. La verità è che il sindaco si assume per intero la responsabilità di cancellare un evento di rilevanza nazionale come la Notte Nera e questo è l'unico aspetto che veramente ci interessa per il bene di San Miniato", esordisce il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"Che il sindaco abbia fallito nel suo mandato è sotto gli occhi di tutti, ma arrivare fino al punto di cancellare un evento come la Notte Nera, partito con grande soddisfazione del sindaco di allora Vittorio Gabbanini, non ce lo aspettavamo proprio".

"La verità è che con il sindaco Giglioli non esiste alcuna possibilità di mediazione e collaborazione, perché conosce un solo metodo: fare come dice lui, punto e basta, come dimostra l'incresciosa vicenda della Ztl - aggiunge il direttore -. Nel frattempo però le imprese soffrono, ma per fortuna i sindaci passano mentre le rappresentanze autorevoli restano".

"Il sindaco Giglioli dovrebbe avere rispetto delle persone che, 12 anni fa, quando lui era impegnato a fare assegni circolari, hanno ideato, organizzato e finanziato la Notte Nera, rendendola quella che è diventata negli anni. È semplicemente vergognoso chiedere alla Confcommercio di cedere l'organizzazione a terzi, un fatto che non accetteremo mai. Non siamo degli yesman, se lui pensa questo di noi, ha sbagliato interlocutori".

"Quel che ci dispiace è vedere il centro storico di San Miniato privato sempre più di eventi ed iniziative che ne avevano fatto un autentico modello per altri territori, un fiore all'occhiello e un indiscutibile punto di attrazione anche per una clientela straniera. Giglioli non va contro di noi, ma contro questo modello vincente di San Miniato", conclude il direttore di Confcommercio.

Fonte: Confcommercio Pisa