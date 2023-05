Disarmano rapinatore in farmacia: gesto eroico di due addette alle pulizie

Un rapinatore è stato messo in fuga da due addette alle pulizie all'interno di una farmacia del Galluzzo, quartiere di Firenze. Siamo in via Senese. Il rapinatore è entrato con il volto coperto da uno scaldacollo e quando è arrivato il suo turno alla cassa ha puntato una pistola alla dipendente. Questa si è gettata a terra impaurita, ma la collega ha consegnato 100 euro al rapinatore.

In quel momento sono intervenute eroicamente le due donne. Una ha strapparto la pistola di mano dall'uomo, lanciandolaa verso la porta, mentre l'altra ha afferrato l'arma scappando dalla farmacia. E' stata inseguita dal malvivente che poi è riuscito a recuperare la pistola, gettata ancora una volta a terra, per poi scappare. La polizia è intervenuta subito dopo.